Σε 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Σημαντική διεύρυνση του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δρομολογεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντάσσοντας επιπλέον 500.000 εργαζόμενους σε νέους κλάδους της οικονομίας.Μετά τις νέες επεκτάσεις, το σύνολο των προστατευόμενων εργαζομένων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2.500.000. Όπως τόνισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η εφαρμογή του μέτρου διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και προστατεύοντας τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.Ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας του μέτρου είναι τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα οποία το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, ενώ στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερωρίες στους κλάδους ένταξης, σημειώνοντας άνοδο 36,8% ετησίως. Ειδικότερα : - Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες) -Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες) - Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες) - Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)Οι δύο νέες φάσεις και οι ημερομηνίες-σταθμοί Για την ομαλή ένταξη των νέων κλάδων, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης εξέδωσε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτενή διάλογο που προηγήθηκε με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.Η επέκταση χωρίζεται σε δύο φάσεις: Πρώτη Φάση: Τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου, με την πλήρη εφαρμογή να ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2026. Δεύτερη Φάση: Ξεκίνησε πιλοτικά στις 29 Ιουνίου 2026 έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ η πλήρης εφαρμογή θα σημειωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2026. Οι κλάδοι που εντάσσονται στις δύο φάσεις Στην πρώτη φάση (πλήρης εφαρμογή από 12 Οκτωβρίου) υπάγονται οι εργαζόμενοι στους εξής τομείς: Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα (με εξαίρεση τους γιατρούς). Υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης. Τηλεπικοινωνίες. Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και καθαριστηρίων.Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού.Στη δεύτερη φάση (πλήρης εφαρμογή από 16 Νοεμβρίου) εντάσσονται οι εργαζόμενοι σε: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Εργασίες επισκευών. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics). Διαχείριση νερού και λυμάτων. Τυχερά παίγνια.