CNN, MS Now και Politico προσφεύγουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο

Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων μέσων από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου

CNN, MS Now και Politico, καταθέτοντας αγωγή με βάση την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του παραβίασαν τα δικαιώματά τους,



Πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι έχουν κατά καιρούς βρεθεί σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όμως κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει σε μονομερή αποκλεισμό τους από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, όπως έκανε ο Τραμπ μέσα στο σαββατοκύριακο.



«Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή σήμερα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι αναφέρει ή τι δημοσιεύει ο Τύπος», ανέφεραν τα τρία ειδησεογραφικά μέσα σε κοινή ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα.







«Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή οποιαδήποτε διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφώνησε με το ρεπορτάζ μας», ανέφεραν. «Εάν αυτή η πρακτική μείνει χωρίς αμφισβήτηση, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».



Η προσφυγή αυτή συνιστά μια πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των μέσων που αποκλείστηκαν, καθώς τα ίδια και άλλες δημοσιογραφικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.







Βάσει της απόφασης Τραμπ, οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους εντός του Λευκού Οίκου. Επίσης, απαγορεύεται στα CNN και MS NOW να χρησιμοποιούν τον τηλεοπτικό εξοπλισμό τους και τις θέσεις των καμερών τους εντός του συγκροτήματος.



Η αγωγή που θα ασκήσουν τα μέσα ενημέρωσης αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην ασαφή αιτιολόγηση για την ανάκληση της πρόσβασης που έδωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν του αρέσουν τα «αρνητικά ρεπορτάζ». «Αν θέλουν να τα γράφουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους αφήσω να μπουν στο σπίτι του λαού», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Κλείσιμο Η μάχη για την ελευθερία του Τύπου Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει, επικεντρώνεται σε μια νομική έννοια που απορρέει από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, γνωστή ως διάκριση βάσει άποψης (viewpoint discrimination), καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί να αποκλείσει συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εξαιτίας κάλυψης που θεωρεί «αρνητική». Τα δικαστήρια έχουν απαγορεύσει τη διάκριση βάσει άποψης και έχουν προστατεύσει κατ’ επανάληψη τα δικαιώματα των δημοσιογράφων.



Η υπόθεση των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών θα εκδικαστεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον (DC District Court), όπου υπάρχουν αρκετοί δικαστές που έχουν αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και κατά πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ που κρίθηκαν διακριτικές, ιδίως μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πέρυσι.



Η νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον έχει επίσης αποφανθεί ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να ανακαλεί δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις χωρίς να παρέχει στους δημοσιογράφους τη δέουσα διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι χώροι του Λευκού Οίκου είναι προσβάσιμοι στον γενικό Τύπο και δεν τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.



Η συγκεκριμένη νομολογία χρονολογείται από το 1977, όταν η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) ανακάλεσε τη δημοσιογραφική διαπίστευση του Ρόμπερτ Σέριλ, δημοσιογράφου του περιοδικού The Nation. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ουάσιγκτον την αποκατέστησαν, με το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια να αποφασίζει τότε ότι «η άρνηση χορήγησης δημοσιογραφικής διαπίστευσης στον Λευκό Οίκο παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία μόνο εάν βασίζεται στο περιεχόμενο του λόγου του δημοσιογράφου ή με άλλο τρόπο εισάγει διακρίσεις εις βάρος μιας κατηγορίας προστατευόμενου λόγου».



Να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη σχεδιάζουν τακαι, καταθέτοντας αγωγή με βάση την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδροςκαι η κυβέρνησή του παραβίασαν τα δικαιώματά τους, αποκλείοντάς τους από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο Πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι έχουν κατά καιρούς βρεθεί σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, όμως κανένας μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει σε μονομερή αποκλεισμό τους από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, όπως έκανε ο Τραμπ μέσα στο σαββατοκύριακο.«Σήμερα το πρωί ενημερώσαμε την κυβέρνηση ότι καταθέτουμε αγωγή σήμερα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι αναφέρει ή τι δημοσιεύει ο Τύπος», ανέφεραν τα τρία ειδησεογραφικά μέσα σε κοινή ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα.«Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή οποιαδήποτε διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων μας επειδή διαφώνησε με το ρεπορτάζ μας», ανέφεραν. «Εάν αυτή η πρακτική μείνει χωρίς αμφισβήτηση, απειλεί την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, απαλλαγμένη από κυβερνητικές παρεμβάσεις».Η προσφυγή αυτή συνιστά μια πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των μέσων που αποκλείστηκαν, καθώς τα ίδια και άλλες δημοσιογραφικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.Στελέχη της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αποκλείει δημοσιογράφους από συγκεκριμένους χώρους. Νομικοί ειδικοί, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η υφιστάμενη νομολογία τάσσεται σε συντριπτικό βαθμό υπέρ των ειδησεογραφικών οργανισμών.Βάσει της απόφασης Τραμπ, οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους εντός του Λευκού Οίκου. Επίσης, απαγορεύεται στα CNN και MS NOW να χρησιμοποιούν τον τηλεοπτικό εξοπλισμό τους και τις θέσεις των καμερών τους εντός του συγκροτήματος.Η αγωγή που θα ασκήσουν τα μέσα ενημέρωσης αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην ασαφή αιτιολόγηση για την ανάκληση της πρόσβασης που έδωσε ο Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι δεν του αρέσουν τα «αρνητικά ρεπορτάζ». «Αν θέλουν να τα γράφουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους αφήσω να μπουν στο σπίτι του λαού», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει, επικεντρώνεται σε μια νομική έννοια που απορρέει από τηντου αμερικανικού Συντάγματος, γνωστή ωςκαθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί να αποκλείσει συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εξαιτίας κάλυψης που θεωρεί «». Τα δικαστήρια έχουν απαγορεύσει τη διάκριση βάσει άποψης και έχουν προστατεύσει κατ’ επανάληψη τα δικαιώματα των δημοσιογράφων.Η υπόθεση των τριών ειδησεογραφικών οργανισμών θα εκδικαστεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον (DC District Court), όπου υπάρχουν αρκετοί δικαστές που έχουν αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και κατά πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ που κρίθηκαν διακριτικές, ιδίως μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πέρυσι.Η νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον έχει επίσης αποφανθεί ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να ανακαλεί δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις χωρίς να παρέχει στους δημοσιογράφους τη δέουσα διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι χώροι του Λευκού Οίκου είναι προσβάσιμοι στον γενικό Τύπο και δεν τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.Η συγκεκριμένη νομολογία χρονολογείται από το, όταν η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑανακάλεσε τη δημοσιογραφική διαπίστευση τουδημοσιογράφου του περιοδικούΤα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Ουάσιγκτον την αποκατέστησαν, με το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια να αποφασίζει τότε ότι «η άρνηση χορήγησης δημοσιογραφικής διαπίστευσης στον Λευκό Οίκο παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία μόνο εάν βασίζεται στο περιεχόμενο του λόγου του δημοσιογράφου ή με άλλο τρόπο εισάγει διακρίσεις εις βάρος μιας κατηγορίας προστατευόμενου λόγου».

Το δικαστήριο είχε επίσης επισημάνει ότι «όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα για τα οποία εργάζονται, αλλά και το ευρύ κοινό έχουν δικαίωμα που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία να διασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί στη συλλογή ειδήσεων δεν είναι πιο επαχθείς από όσο είναι αναγκαίο και ότι οι δημοσιογράφοι δεν αποκλείονται αυθαίρετα από πηγές πληροφόρησης».



Κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του Τραμπ, δημοσιογράφοι όπως ο Τζιμ Ακόστα, ο οποίος εργαζόταν τότε στο CNN, ο ανταποκριτής του περιοδικού Playboy Μπράιαν Κάρεμ και το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press είχαν επίσης αποκλειστεί από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο εξαιτίας του ρεπορτάζ τους.



Τα δικαστήρια τάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πλευρό των δημοσιογράφων σε όλες αυτές τις υποθέσεις, βασιζόμενα στο δεδικασμένο του 1977, χωρίς ωστόσο να αποφανθούν ότι η πρόσβαση των δημοσιογράφων με διαπίστευση στον Λευκό Οίκο πρέπει να είναι απολύτως απεριόριστη.



Ο δικηγόρος της Πρώτης Τροπολογίας Τεντ Μπουτρό, ο οποίος εκπροσώπησε το CNN στη δικαστική διαμάχη για τον Ακόστα το 2018, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των CNN, MS NOW και Politico στη νέα αγωγή που αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα.



Τα τρία ειδησεογραφικά μέσα έχουν υπογραμμίσει ότι η δημοσιογραφική τους κάλυψη της κυβέρνησης Τραμπ θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τους περιορισμούς στην πρόσβαση.



«Η αποστολή του CNN να καλύπτει την αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε προσπάθειες περιορισμού της φυσικής πρόσβασης στον Λευκό Οίκο και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια ή οποιεσδήποτε άλλες προσπάθειες παρεμπόδισης της δημοσιογραφικής μας δουλειάς», ανέφερε το CNN σε ανακοίνωσή του το σαββατοκύριακο.