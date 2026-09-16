ΥΠΕΞ: Μονομερείς και νομικά αβάσιμοι οι ισχυρισμοί Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών

«Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως «απειλής» είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν η Τουρκία διατηρεί το casus belli», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών