Μυστική συνάντηση ΗΠΑ - Χούθι στο Ομάν: Η οργάνωση δεσμεύτηκε να μην επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
Μυστική συνάντηση ΗΠΑ - Χούθι στο Ομάν: Η οργάνωση δεσμεύτηκε να μην επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα
Πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, θέλουν τους Χούθι να διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτεθούν και σε ισραηλινά πλοία – Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαιώνει επισήμως τις συνομιλίες
Συνάντηση με εκπροσώπους των Χούθι στο Ομάν πραγματοποίησαν μέσα στο σαββατοκύριακο Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη επίθεση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, η οποία κατέλαβε στρατηγικής σημασίας τμήμα της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας και ανάγκασε σε υποχώρηση δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.
Η συνάντηση, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως, πραγματοποιήθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στη Μουσκάτ, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δύο άλλες πηγές πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία έχει διαδραματίσει επανειλημμένα ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή, βοήθησε στην οργάνωση της συνάντησης.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Μάρτιο του 2025 τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ποινικοποιώντας την παροχή υποστήριξης προς αυτή. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί τους, τους μήνες που ακολούθησαν, καταλήγοντας τον Μάιο του περασμένου έτους σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δύο μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την κυβέρνησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν στον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε, από την πλευρά του, τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Μία από τις πηγές, από την Υεμένη, ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση δήλωσε πως δεν θα επιτεθεί και σε ισραηλινά πλοία ή σε άλλα εμπορικά σκάφη, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με δύο πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ. Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχε ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης με έδρα τη Μουσκάτ, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και του επίσης υψηλόβαθμου στελέχους των Χούθι, Αμπντελμαλίκ αλ-Ατζίρι.
Η οργάνωση απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρης της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, καταλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το ιστορικό λιμάνι της Μόκα και το νησί Περίμ, στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
Το στενό, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», βρίσκεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
Η συνάντηση, η οποία δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως, πραγματοποιήθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στη Μουσκάτ, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δύο άλλες πηγές πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία έχει διαδραματίσει επανειλημμένα ρόλο διαμεσολαβητή στην περιοχή, βοήθησε στην οργάνωση της συνάντησης.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Μάρτιο του 2025 τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ποινικοποιώντας την παροχή υποστήριξης προς αυτή. Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί τους, τους μήνες που ακολούθησαν, καταλήγοντας τον Μάιο του περασμένου έτους σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δύο μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι είχαν επικοινωνήσει με την κυβέρνησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν στον πόλεμο της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε, από την πλευρά του, τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Τι είπαν οι Χούθι στους ΑμερικανούςΣτη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με μία πηγή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, οι Χούθι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν σκοπεύουν να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2025 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δύο πηγές.
Μία από τις πηγές, από την Υεμένη, ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση δήλωσε πως δεν θα επιτεθεί και σε ισραηλινά πλοία ή σε άλλα εμπορικά σκάφη, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με δύο πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαν στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ. Μία από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθι συμμετείχε ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης με έδρα τη Μουσκάτ, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και του επίσης υψηλόβαθμου στελέχους των Χούθι, Αμπντελμαλίκ αλ-Ατζίρι.
Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαιώνει τη συνάντησηΕκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Χούθι στο Ομάν, δεν επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αυτή. Τόνισε, ωστόσο, ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή αποτελούν βασικά αμερικανικά συμφέροντα.
Οι Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτή της Ερυθράς ΘάλασσαςΟι συνομιλίες στο Ομάν ακολούθησαν τη μεγάλη στρατιωτική προέλαση των Χούθι την περασμένη εβδομάδα.
Η οργάνωση απέκτησε ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρης της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, καταλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το ιστορικό λιμάνι της Μόκα και το νησί Περίμ, στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
Το στενό, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», βρίσκεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος της εμπορικής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.
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