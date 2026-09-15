Politico: Η προέλαση των Χούθι στην Υεμένη εκτοξεύει το πετρέλαιο και αφήνει ελάχιστες επιλογές στον Τραμπ

Η κατάληψη του λιμανιού Μόκα και τριών στρατηγικών νησιών από τους Χούθι αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ - Η Σαουδική Αραβία ζήτησε βοήθεια από τις ΗΠΑ, που παραμένουν αναποφάσιστες - Στα $109 το βαρέλι εκτινάχθηκε το πετρέλαιο

Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι κατέλαβαν επιπλέον στρατηγικές περιοχές στην Υεμένη, προκαλώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.



Θεωρητικά, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εμπλακεί πιο ενεργά στη σύγκρουση, μετά την αποτυχία των δυνάμεων της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, να αποτρέψουν την κατάληψη του λιμανιού Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τριών νησιών που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.



109 δολάρια το βαρέλι.



Η άνοδος των τιμών προκλήθηκε τόσο από τον περιορισμό της διέλευσης μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, όσο και από το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East - West της Σαουδικής Αραβίας, μετά από επίθεση την οποία το Ριάντ απέδωσε σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.



Καμία από τις δύο επιλογές δεν θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική για τις ΗΠΑ. Ένας Άραβας διπλωμάτης στην περιοχή εκτίμησε ότι η στάση της Ουάσινγκτον δείχνει αδράνεια ή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ένα είδος αδιαφορίας». «Έχουν την αίσθηση ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε καμία σύγκρουση στην περιοχή πέρα από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ», δήλωσε στο Politico ο διπλωμάτης, ο οποίος, όπως και άλλες πηγές, μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων ασφαλείας.



Η Ουάσινγκτον μιλά για «περιφερειακούς εταίρους» Σε ερωτήσεις σχετικά με την επίθεση των Χούθι, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης έστειλε στο Politico τις ίδιες θέσεις που είχε διατυπώσει στα μέσα Αυγούστου, πριν από τη νέα κλιμάκωση.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στην προστασία των βασικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας – όπως η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα – ενώ ενισχύουν τους περιφερειακούς εταίρους μας ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και επίλυση των περιφερειακών προκλήσεων ασφαλείας», επισήμανε ο αξιωματούχος.



Στην ίδια δήλωση, η οποία επαναλήφθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση, αναφέρεται επίσης ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Χούθι να τηρήσουν τους όρους της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε πέρυσι. Τότε η οργάνωση είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πλοίων, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον τους, η οποία είχε πλήξει τουλάχιστον 800 στόχους στην Υεμένη.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους Εμιρατινούς, τους Σαουδάραβες και άλλους που επηρεάζονται στην περιοχή», επισημαίνοντας, παράλληλα, πως οι ΗΠΑ έχουν επίσης «άμεσες συνομιλίες με τους ίδιους τους Χούθι».



Κλείσιμο Η Σαουδική Αραβία ζητά αμερικανική βοήθεια Επισήμως, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν στενή στρατιωτική σχέση με τη Σαουδική Αραβία.



Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Τζέντα με τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα «περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας».



Ωστόσο, η ιδέα για έναν ακόμη πόλεμο δεν «ψήνει» την Ουάσινγκτον. «Το πετρέλαιο βρίσκεται ήδη πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν υπάρχει τέλος στον ορίζοντα για αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματευτεί τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.



Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τοντ Γιανγκ, επίσης μέλος της επιτροπής, δήλωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί σύμμαχοί μας να συνεργαστούν για να διατηρηθεί ανοιχτή η ροή του εμπορίου μέσω των θαλάσσιων οδών της Μέσης Ανατολής». Δεν απάντησε, ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε επιθέσεις εναντίον των Χούθι.



Περιορισμένες είναι, πλέον, οι καλές επιλογές της κυβέρνησης τουστη Μέση Ανατολή, καθώς οι υποστηριζόμενοι από τοαντάρτεςκατέλαβαν επιπλέον στρατηγικές περιοχές στην Υεμένη, προκαλώντας παράλληλα νέα πίεση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.Θεωρητικά, η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να εμπλακεί πιο ενεργά στη σύγκρουση, μετά την αποτυχία των δυνάμεων της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη, να αποτρέψουν την κατάληψη του λιμανιού Μόκα στην, καθώς και τριών νησιών που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.Η άλλη επιλογή για τον Λευκό Οίκο είναι να αφήσει τις χώρες της περιοχής να αντιμετωπίσουν μόνες τους τους Χούθι, αναλαμβάνοντας όμως το κόστος από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που έφτασαν τη Δευτέρα έως ταΗ άνοδος των τιμών προκλήθηκε τόσο από τον περιορισμό της διέλευσης μέσω του στενούπου συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, όσο και από το κλείσιμο του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East - West της Σαουδικής Αραβίας, μετά από επίθεση την οποία το Ριάντ απέδωσε σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.Καμία από τις δύο επιλογές δεν θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική για τις ΗΠΑ. Ένας Άραβας διπλωμάτης στην περιοχή εκτίμησε ότι η στάση της Ουάσινγκτον δείχνει αδράνεια ή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ένα είδος αδιαφορίας». «Έχουν την αίσθηση ότι δεν θέλουν να εμπλακούν σε καμία σύγκρουση στην περιοχή πέρα από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια στρατηγική ήττα για τις ΗΠΑ», δήλωσε στοο διπλωμάτης, ο οποίος, όπως και άλλες πηγές, μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων ασφαλείας.Σε ερωτήσεις σχετικά με την επίθεση των, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης έστειλε στοτις ίδιες θέσεις που είχε διατυπώσει στα μέσα Αυγούστου, πριν από τη νέα κλιμάκωση.«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στην προστασία των βασικών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας – όπως η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα – ενώ ενισχύουν τους περιφερειακούς εταίρους μας ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και επίλυση των περιφερειακών προκλήσεων ασφαλείας», επισήμανε ο αξιωματούχος.Στην ίδια δήλωση, η οποία επαναλήφθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση, αναφέρεται επίσης ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Χούθι να τηρήσουν τους όρους της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε πέρυσι. Τότε η οργάνωση είχε συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πλοίων, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον τους, η οποία είχε πλήξει τουλάχιστον 800 στόχους στην Υεμένη.Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους Εμιρατινούς, τους Σαουδάραβες και άλλους που επηρεάζονται στην περιοχή», επισημαίνοντας, παράλληλα, πως οι ΗΠΑ έχουν επίσης «άμεσες συνομιλίες με τους ίδιους τους Χούθι».Επισήμως, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διατηρούν στενή στρατιωτική σχέση με τη Σαουδική Αραβία.Ο διοικητής της, ναύαρχος, συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Τζέντα με τον Σαουδάραβα διάδοχο, σύμφωνα με τα σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανακοίνωσε η, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα «περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας».Ωστόσο, η ιδέα για έναν ακόμη πόλεμο δεν «ψήνει» την Ουάσινγκτον. «Το πετρέλαιο βρίσκεται ήδη πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν υπάρχει τέλος στον ορίζοντα για αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματευτεί τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν από το Νιου Χάμσαϊρ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστήςεπίσης μέλος της επιτροπής, δήλωσε ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί σύμμαχοί μας να συνεργαστούν για να διατηρηθεί ανοιχτή η ροή του εμπορίου μέσω των θαλάσσιων οδών της Μέσης Ανατολής». Δεν απάντησε, ωστόσο, εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε επιθέσεις εναντίον των Χούθι.

«Αποτυχία επικών διαστάσεων» Η επιφυλακτική αντίδραση της Ουάσινγκτον ενδέχεται να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Χούθι κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές προελάσεις, παρακάμπτοντας τόσο τις δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία όσο και τις σαουδαραβικές και αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.



Αξιωματούχος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το CNN, «μια σαουδαραβο-αμερικανική γκάφα επικών διαστάσεων».



Ο Λευκός Οίκος και η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας δεν επιβεβαίωσαν άμεσα δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε από τις ΗΠΑ βοήθεια για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον των Χούθι. Ούτε η πρεσβεία της Υεμένης απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.



Ο Αραβας διπλωμάτης, που επικαλείται το Politico, ανέφερε ότι η Υεμένη έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να επαναφέρουν την υποστήριξή τους προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τα ανθρωπιστικά προγράμματα. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία επιχειρεί επίσης να τραβήξει την προσοχή του Λευκού Οίκου.



«Η ιδέα ότι θα αποδεχθούμε τον έλεγχο στρατηγικών τοποθεσιών στην Υεμένη από τους Χούθι δημιουργεί μια μόνιμη κρίση εθνικής ασφάλειας για τη Σαουδική Αραβία», δήλωσε.



Φόβοι για παρατεταμένη σύγκρουση Στο μεταξύ, συνάντηση των κρατών του Κόλπου με το Ιράν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα στο Ομάν, αναβλήθηκε. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ απέδωσε την αναβολή σε απαίτηση της Σαουδικής Αραβίας.



Τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η κυβέρνηση της Υεμένης πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, ωστόσο, σύμφωνα με την Άλισον Μάινορ, πρώην αναπληρώτρια ειδική απεσταλμένη των ΗΠΑ για την Υεμένη επί κυβέρνησης Μπάιντεν και πρώην διευθύντρια για θέματα της Αραβικής Χερσονήσου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας επί της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, «δεν βλέπω αυτές τις κινήσεις ως αποφασιστικές». «Έχει την αίσθηση ότι προετοιμαζόμαστε για μια παρατεταμένη σύγκρουση», πρόσθεσε.



Ο Μάικλ Ράτνεϊ, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ριάντ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, εκτίμησε ότι τα κράτη του Κόλπου θα επιδιώξουν να βρουν μόνα τους τρόπους για να περιορίσουν το χάος. «Θα υπάρξει πολλή διπλωματική δραστηριότητα γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά εμείς, οι ΗΠΑ, δεν θα βρισκόμαστε στο επίκεντρό της», ανέφερε.



Ο Ράτνεϊ σημείωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να είναι επιφυλακτική ως προς την αποκατάσταση της λειτουργίας του πετρελαιαγωγού East - West όσο οι μάχες συνεχίζονται, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα. «Οι αγορές αρχίζουν να ενσωματώνουν στις τιμές όλους τους πολιτικούς κινδύνους που θα προκύψουν», δήλωσε.