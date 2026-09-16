Ινδία: Ελεύθερος σκοπευτής στην ασφάλεια των BRICS «πρόδωσε» με βίντεο στο Instagram το μυστικό πόστο που βρισκόταν

Ο αστυνομικός απομακρύνθηκε από την ασφάλεια της Συνόδου των BRICS και τέθηκε σε διαθεσιμότητα - Εμφάνισε τουλάχιστον δύο βίντεο με ευαίσθητες πληροφορίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram

BRICS, αφού βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο Instagram έγιναν viral και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκάλυπταν ευαίσθητες λεπτομέρειες μιας επιχείρησης υψίστης ασφαλείας.



Ο αστυνομικός Ντίπακ Μπανγκάρ απομακρύνθηκε από την αποστολή του και επέστρεψε στην υπηρεσία της περιφέρειάς του, μόλις τα βίντεο έφτασαν στην αντίληψη ανώτερων αξιωματικών. Παράλληλα, διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε και αναρτήθηκε το υλικό.







Η Σύνοδος των BRICS συγκέντρωσε στο Νέο Δελχί σειρά ξένων ηγετών και πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.



Ποιος είναι ο Ντίπακ Μπανγκάρ Ο Μπανγκάρ υπηρετεί στην αστυνομία του Δελχί και είναι τοποθετημένος στη μονάδα αλλοδαπών της βορειοδυτικής περιφέρειας της πόλης. Μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, με το όνομά του να έρχεται στην επικαιρότητα αποκλειστικά εξαιτίας της προσωρινής τοποθέτησής του σε αποστολή προστασίας VVIP κατά τη Σύνοδο των BRICS.







Ο ίδιος είχε αναλάβει καθήκοντα ελεύθερου σκοπευτή στην ταράτσα πεντάστερου ξενοδοχείου στο κέντρο του Νέου Δελχί, όπου διέμεναν ξένες αποστολές, και είχε λάβει ειδική διαπίστευση για τη Σύνοδο BRICS 2026.



Τι έδειχναν τα βίντεο Τουλάχιστον δύο βίντεο εμφανίστηκαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ ορισμένα ινδικά μέσα κάνουν λόγο και για τρίτο.



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Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να κοιτάζει μέσα από τη διόπτρα τυφεκίου ελεύθερου σκοπευτή και να σημαδεύει από την ταράτσα, με γειτονικά κτίρια να είναι ευδιάκριτα στο πλάνο.



Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ένας αστυνομικός στο Νέο Δελχί, ο οποίος είχε τοποθετηθεί ως ελεύθερος σκοπευτής σε ταράτσα κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των, αφού βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στοέγιναν viral και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς αποκάλυπταν ευαίσθητες λεπτομέρειες μιας επιχείρησης υψίστης ασφαλείας.Ο αστυνομικόςαπομακρύνθηκε από την αποστολή του και επέστρεψε στην υπηρεσία της περιφέρειάς του, μόλις τα βίντεο έφτασαν στην αντίληψη ανώτερων αξιωματικών. Παράλληλα, διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε και αναρτήθηκε το υλικό.Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση στην Ινδία για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η χρήση των social media από στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, ιδίως όταν βρίσκονται σε ευαίσθητες αποστολές.Η Σύνοδος τωνσυγκέντρωσε στο Νέο Δελχί σειρά ξένων ηγετών και πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας.Ο Μπανγκάρ υπηρετεί στην αστυνομία του Δελχί και είναι τοποθετημένος στη μονάδα αλλοδαπών της βορειοδυτικής περιφέρειας της πόλης. Μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, με το όνομά του να έρχεται στην επικαιρότητα αποκλειστικά εξαιτίας της προσωρινής τοποθέτησής του σε αποστολή προστασίας VVIP κατά τη Σύνοδο των BRICS.Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων ασφαλείας, είχε ενταχθεί σε ομάδα επιτήρησης που αποτελούνταν από παρατηρητές και ελεύθερους σκοπευτές, τοποθετημένους σε υπερυψωμένα σημεία ώστε να προστατεύουν τους ξένους ηγέτες και τις αντιπροσωπείες.Ο ίδιος είχε αναλάβει καθήκοντα ελεύθερου σκοπευτή στην ταράτσα πεντάστερου ξενοδοχείου στο κέντρο του Νέου Δελχί, όπου διέμεναν ξένες αποστολές, και είχε λάβει ειδική διαπίστευση για τηΤουλάχιστον δύο βίντεο εμφανίστηκαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ ορισμένα ινδικά μέσα κάνουν λόγο και για τρίτο.Στο ένα, το οποίο είχε τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Μπανγκάρ εμφανίζεται με πολιτικά ρούχα και τη διαπίστευση της Συνόδου σε εμφανές σημείο. Σε κάποια στιγμή σηκώνει το πουκάμισό του και δείχνει το υπηρεσιακό πιστόλι που έχει στη μέση του, ενώ στο φόντο διακρίνεται η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο.Σε δεύτερο βίντεο φαίνεται να κοιτάζει μέσα από τη διόπτρα τυφεκίου ελεύθερου σκοπευτή και να σημαδεύει από την ταράτσα, με γειτονικά κτίρια να είναι ευδιάκριτα στο πλάνο.





Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, υπήρχε και επιπλέον βίντεο στο οποίο καταγράφονταν άλλοι αστυνομικοί και ο εξοπλισμός τους στο ίδιο σημείο, μεταξύ αυτών και συνάδελφος του Μπανγκάρ που χρησιμοποιούσε κιάλια.



Γιατί θεωρήθηκε σοβαρό κενό ασφαλείας Το υλικό ουσιαστικά αποκάλυπτε την ακριβή θέση ενός σημείου επιτήρησης που χρησιμοποιούνταν για την προστασία ξένων ηγετών, καθώς και τη διάταξη, τον εξοπλισμό και το οπτικό πεδίο των δυνάμεων ασφαλείας.



Χρήστες των social media κατάφεραν μάλιστα να αναγνωρίσουν την τοποθεσία από τα ίδια τα πλάνα, με πολλούς να διερωτώνται πώς ήταν δυνατόν να δημοσιοποιείται η ακριβής θέση ενός ελεύθερου σκοπευτή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μια τόσο υψηλού επιπέδου διεθνής διοργάνωση.



Η ανησυχία δεν αφορούσε μόνο ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αλλά το σύνολο των πληροφοριών που μπορούσαν να αντληθούν από τα βίντεο για τον τρόπο με τον οποίο είχε στηθεί η προστασία των ξένων ηγετών.



Τα βίντεο έγιναν viral πριν αντιδράσει η αστυνομία Ο Μπανγκάρ ανήρτησε ο ίδιος το υλικό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



Καθώς τα βίντεο άρχισαν να διαδίδονται, προκάλεσαν κύμα επικρίσεων από χρήστες που αμφισβήτησαν ευθέως την απόφαση να δημοσιοποιηθούν εικόνες από ενεργή επιχείρηση ασφαλείας, στις οποίες εμφανίζονταν όπλα, σημεία επιτήρησης και άλλοι αστυνομικοί.



Η μεγάλη διάδοση των αναρτήσεων ήταν αυτή που τελικά έφερε την υπόθεση στην προσοχή της ηγεσίας της αστυνομίας του Δελχί. Η υπηρεσία δεν είχε εντοπίσει τις αναρτήσεις μέσω δικού της μηχανισμού παρακολούθησης πριν αυτές διαδοθούν σε μεγάλο εύρος χρηστών.



Σε διαθεσιμότητα και υπό έρευνα Η αστυνομία του Δελχί απομάκρυνε άμεσα τον Μπανγκάρ από τα καθήκοντα ασφαλείας στη Σύνοδο BRICS και τον έθεσε σε διαθεσιμότητα, στέλνοντάς τον πίσω στην περιφέρειά του.



Ανώτερος αξιωματικός, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η υπηρεσία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για να εξακριβωθεί πώς καταγράφηκαν και δημοσιεύθηκαν τα βίντεο.



Ανάλογα με τα πορίσματα της έρευνας, αναμένεται να αποφασιστεί αν θα κινηθούν και περαιτέρω πειθαρχικές διαδικασίες.