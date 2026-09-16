Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο
Τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Αθηνών, στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της.
Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία από το σημείο, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Πηγή: korinthostv.gr
Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία από το σημείο, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Πηγή: korinthostv.gr
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