Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κόρινθος

Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες

Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο

Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Αθηνών, στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Κόρινθο, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της.

Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία από το σημείο, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Εκτροπή νταλίκας στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στην Αθηνών - Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες

Πηγή: korinthostv.gr
5 ΣΧΟΛΙΑ

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