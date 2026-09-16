ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 3 εναέρια

Ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
Κόσοβο Χασίμ Θάτσι Καταδίκη Εγκλήματα πολέμου Δικαστήριο της Χάγης

Ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών

Κρίθηκε ένοχος στη Χάγη για δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις στη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999 - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Ένοχος για εγκλήματα πολέμου κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια, απάνθρωπη μεταχείριση και παράνομες κρατήσεις, από το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο στη Χάγη.

Ο 58χρονος Θάτσι, ο οποίος την περίοδο του πολέμου ήταν κορυφαίο στέλεχος και διοικητής του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), καταδικάστηκε για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση του 1998-1999 με τις σερβικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 96 ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι ή συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας. Το δικαστήριο τον έκρινε επίσης υπεύθυνο για την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση 385 ανθρώπων, για βασανιστήρια σε βάρος 303 και για απάνθρωπη μεταχείριση περίπου 50 ακόμη προσώπων.



Οι δικαστές έκριναν ότι ο Θάτσι «συμμετείχε ενεργά και ενθάρρυνε» την τέλεση των εγκλημάτων.

Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου παρέμεινε όρθιος και σιωπηλός κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας και της ποινής. Έχει αρνηθεί από την αρχή όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τέσσερις κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου, ενώ ο ίδιος και οι συγκατηγορούμενοί του απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι δεν αποδείχθηκε πέραν εύλογης αμφιβολίας η ύπαρξη συστηματικής επίθεσης κατά αμάχων.

Κλείσιμο

Μια απόφαση με ιδιαίτερο βάρος για Κόσοβο και Σερβία

Η ετυμηγορία αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Κόσοβο όσο και στη Σερβία, όπου η κληρονομιά του πολέμου του 1998-1999 και η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έντασης μεταξύ Αλβανών του Κοσόβου και Σέρβων.

Ο Θάτσι παραμένει για μεγάλο μέρος των Αλβανών του Κοσόβου μια εμβληματική προσωπικότητα του αγώνα για ανεξαρτησία, ενώ το ίδιο το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης αντιμετωπίζεται με έντονη δυσπιστία στο Κόσοβο. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν στην Πρίστινα και έξω από το δικαστήριο στη Χάγη εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην καταδίκη.

Ο Θάτσι είχε παραιτηθεί από την προεδρία του Κοσόβου το 2020 προκειμένου να μεταβεί στη Χάγη και να δικαστεί. Μαζί του κάθισαν στο εδώλιο και άλλα πρώην κορυφαία στελέχη του UCK, μεταξύ των οποίων οι Κάντρι Βεσέλι, Ρετζέπ Σελίμι και Γιάκουπ Κράσνιτσι.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης