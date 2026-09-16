Λαυρέντης Διανέλλος: Ο «πατέρας» του ελληνικού κινηματογράφου που λάτρευαν όλοι, η καλλιτεχνική του πορεία και η κοινή ζωή με τη σύζυγό του

, στις 16 Σεπτεμβρίου 1978, έφυγε από τη ζωή και το τέλος της διαδρομής του συνδέθηκε,

, με τη μεγάλη του αγάπη, μια άγνωστη για πολλούς πτυχή της προσωπικότητάς του.





Η σύντομη ατάκα του

από την ταινία

του 1962 είναι μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές που έμειναν συνδεδεμένες με την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη, ενώ οι συμμετοχές του σε ταινίες όπως

, «

»,

και

αποτελούν μερικούς από τους πιο σημαντικούς σταθμούς μιας διαδρομής του.

Από τον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας στο Θέατρο Τέχνης

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Μία πορεία γεμάτη θέατρο