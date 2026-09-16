Πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό drone που εντοπίστηκε στη Βαλτική, στις ακτές της Πολωνίας
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Πολωνία Ρωσία Drone

Πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό drone που εντοπίστηκε στη Βαλτική, στις ακτές της Πολωνίας

Το Gerbera 2 βρέθηκε στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας - Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει την αποστολή του

Πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό drone που εντοπίστηκε στη Βαλτική, στις ακτές της Πολωνίας
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Πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό drone που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Στις αρχές της εβδομάδας, ο πολωνικός στρατός εντόπισε και ανέσυρε από τη Βαλτική Θάλασσα ένα ρωσικό Gerbera 2, το οποίο εξουδετέρωσαν στην παραλία του Ρουσίνοβο, στην περιοχή του Γιαροσλάβιετς, και στη συνέχεια το μετέφεραν για περαιτέρω εξέταση.

Όπως δήλωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση ο συνταγματάρχης Μπάρτος Οκονιέφσκι, αναπληρωτής περιφερειακός εισαγγελέας αρμόδιος για στρατιωτικές υποθέσεις στο Πόζναν, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφερε «πολεμική κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας με θραυσματογόνο δράση, εξοπλισμένη με πυροκροτητή».



Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει επισήμως από πού και πότε εκτοξεύτηκε το drone, σε ποιο σημείο κατέπεσε στη θάλασσα ή ποια ήταν η αποστολή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιχειρησιακής Διοίκησης των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αντισυνταγματάρχη Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το drone παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα και κατέληξε στα χωρικά ύδατα της Πολωνίας.

Αυξάνεται η ένταση με τη Ρωσία

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών.

Κλείσιμο
Την Τρίτη, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ενώ ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είχε προειδοποιήσει την Κυριακή ότι «οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι περίοδος πολύ έντονης ρωσικής δραστηριότητας». «Η κλιμάκωση των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται πλέον γεγονός και τα παραδείγματα αυτής της δραστηριότητας έρχονται όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας», είχε προσθέσει.
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