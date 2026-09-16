Μη φέρνετε τα παιδιά άρρωστα στο σχολείο λέει ο ΕΟΔΥ – Σε πόσες ημέρες μπορούν να επιστρέψουν

Οδηγίες για το πότε τα παιδιά που νοσούν πρέπει να παραμένουν εκτός σχολείου και πότε μπορούν να επιστρέψουν, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση λοιμώξεων, δίνει ο ΕΟΔΥ