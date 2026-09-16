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Μη φέρνετε τα παιδιά άρρωστα στο σχολείο λέει ο ΕΟΔΥ – Σε πόσες ημέρες μπορούν να επιστρέψουν
YGEIAMOU.GR
ΕΟΔΥ Ιογενείς λοιμώξεις παιδικός σταθμός Σχολείο

Μη φέρνετε τα παιδιά άρρωστα στο σχολείο λέει ο ΕΟΔΥ – Σε πόσες ημέρες μπορούν να επιστρέψουν

Οδηγίες για το πότε τα παιδιά που νοσούν πρέπει να παραμένουν εκτός σχολείου και πότε μπορούν να επιστρέψουν, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση λοιμώξεων, δίνει ο ΕΟΔΥ

Μη φέρνετε τα παιδιά άρρωστα στο σχολείο λέει ο ΕΟΔΥ – Σε πόσες ημέρες μπορούν να επιστρέψουν
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Οδηγίες για την επιστροφή των παιδιών που αρρωσταίνουν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και της επικείμενης έναρξης των ιώσεων του αναπνευστικού, το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Ο ΕΟΔΥ στο αναλυτικό έγγραφό του για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια για την απομάκρυνση των παιδιών και του προσωπικού, αλλά και για την επιστροφή τους στη σχολική δομή.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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