CDU: Οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων στηρίζουν Μερτς και απορρίπτουν συζήτηση διαδοχής
CDU: Οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων στηρίζουν Μερτς και απορρίπτουν συζήτηση διαδοχής
«Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματά τους» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση
Οι οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων που προέρχονται από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους την στήριξή τους στο πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και απορρίπτουν κάθε συζήτηση περί αντικαταστασής του.
«Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματά τους. Ως πρωθυπουργοί των κρατιδίων, θέλουμε να συμβάλουμε - και θα συμβάλουμε - σε αυτή την προσπάθεια από κοινού με τον Καγκελάριο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση των πρωθυπουργών.
«Οι πολίτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματά τους. Ως πρωθυπουργοί των κρατιδίων, θέλουμε να συμβάλουμε - και θα συμβάλουμε - σε αυτή την προσπάθεια από κοινού με τον Καγκελάριο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση των πρωθυπουργών.
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