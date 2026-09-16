«Πέθαναν ως ήρωες»: Η φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Δασικές πυρκαγιές

«Πέθαναν ως ήρωες»: Η φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα

Όρθιοι χειροκρότησαν οι ευρωβουλευτές – Στην Ολομέλεια η μητέρα του Δανού πιλότου Ρούνι Κίνταλ με τη φωτογραφία του γιου της

«Πέθαναν ως ήρωες»: Η φον ντερ Λάιεν απέτισε φόρο τιμής στον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις φωτιές στην Ελλάδα
Στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών δασικών πυρκαγιών, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης.

«Και οι δύο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες», είπε η φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα στην Ολομέλεια.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ειδικότερα στον Δανό πιλότο Ρούνι Κίνταλ (Rune Kyndal), ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη από τον Καναδά για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές στην Ελλάδα και, ενώ επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αποφάσισε να παραμείνει, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στην κορύφωσή της. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ρούνι Κίνταλ έχασε τη ζωή του σε τραγικό δυστύχημα μαζί με τον Έλληνα πιλότο.



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στην αίθουσα της μητέρας του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε στα χέρια της φωτογραφία του γιου της. Η φον ντερ Λάιεν είχε προσκαλέσει τη μητέρα και τους αδελφούς του στην Ολομέλεια ως ειδικούς προσκεκλημένους.

Μετά την αναφορά της προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους.

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