Βίντεο με την στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες: «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις», ρώτησαν τον πιλότο
Βίντεο με την στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες: «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις», ρώτησαν τον πιλότο
Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από την πτώση - Το νέο βίντεο καταγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν της πτώσης
Τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες αποτυπώνει βίντεο που καταγράφηκε μέσα από το ίδιο το ελικόπτερο.
Στο υλικό φαίνεται αρχικά η εικόνα να αρχίζει να τρέμει, ενώ ακούγεται μία φωνή να ρωτά «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η καταγραφή διακόπτεται καθώς το ελικόπτερο πέφτει.
Δείτε το βίντεο:
Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο του NBC, το οποίο πραγματοποιούσε λήψεις όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το νέο βίντεο καταγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν της πτώσης, με το πλάνο να γίνεται ασταθές λίγο πριν ακουστεί η ερώτηση «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Αμέσως μετά, το υλικό σταματά.
Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue, και μετά την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, από τη συντριβή τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του ελικοπτέρου.
Στο υλικό φαίνεται αρχικά η εικόνα να αρχίζει να τρέμει, ενώ ακούγεται μία φωνή να ρωτά «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η καταγραφή διακόπτεται καθώς το ελικόπτερο πέφτει.
Δείτε το βίντεο:
BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq— Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026
Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο του NBC, το οποίο πραγματοποιούσε λήψεις όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.
Το νέο βίντεο καταγράφει τις στιγμές που προηγήθηκαν της πτώσης, με το πλάνο να γίνεται ασταθές λίγο πριν ακουστεί η ερώτηση «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Αμέσως μετά, το υλικό σταματά.
Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue, και μετά την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, από τη συντριβή τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του ελικοπτέρου.
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