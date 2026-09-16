Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Επιχείρησαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η πυρκαγιά δεν απείλησε οικίες ή υποδομές.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούσαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.




Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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