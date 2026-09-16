Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Επιχείρησαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά δεν απείλησε οικίες ή υποδομές.
Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούσαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.
Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά δεν απείλησε οικίες ή υποδομές.
Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούσαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026
Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
UPD:
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