Viral βίντεο με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Ινδίας να τρώνε ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλούσαν Πούτιν και Πεζεσκιάν

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Θέμα συζήτησης για αστείο λόγο έγιναν στο διαδίκτυο δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Ινδίας, οι οποίοι συμμετείχαν στη 18η Σύνοδο Κορυφής των, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί.Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας,και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών,οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών - μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας,και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν,Τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια.Αρκετοί αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.