Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Viral βίντεο με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Ινδίας να τρώνε ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλούσαν Πούτιν και Πεζεσκιάν
Viral βίντεο με αξιωματούχους της κυβέρνησης της Ινδίας να τρώνε ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλούσαν Πούτιν και Πεζεσκιάν
Πρωταγωνιστές των σκηνικών ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας και ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών
Θέμα συζήτησης για αστείο λόγο έγιναν στο διαδίκτυο δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Ινδίας, οι οποίοι συμμετείχαν στη 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί.
Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών - μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.
Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια.
Αρκετοί αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.
Ο λόγος για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Ατζίτ Ντοβάλ και τον εκπρόσωπο του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, οι οποίοι «πιάστηκαν» να τρώνε ξηρούς καρπούς, την ώρα που μιλούσαν αρχηγοί κρατών - μελών του διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συνασπισμού.
Συγκεκριμένα, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, διακρίνονται ο Ντοβάλ να μασουλάει την ώρα που έχει πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τζαϊσβάλ, ενώ μιλάει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Pajeet National Security Advisor Ajit Doval chomping away behind Putin at the BRICS Summit in New Delhi! 😂😂😂 pic.twitter.com/NSNstAQgfk— BDMilitary (@BDMILITARY) September 13, 2026
Τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους χρήστες των social media, οι οποίοι αντέδρασαν με χιουμοριστικά σχόλια.
🥜 The main takeaway from BRICS: the nuts were finger-licking good!— NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026
While Iranian President Masoud Pezeshkian was speaking, Indian Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, seated right behind the Iranian delegation, was steadily working his way through a box of nuts and… pic.twitter.com/8jBe51Ckbu
Αρκετοί αστειεύτηκαν για το πόσο δύσκολο είναι να αντισταθεί κανείς στο φαγητό ακόμη και σε μια τόσο επίσημη περίσταση, ενώ άλλοι πείραξαν τους Ινδούς πολιτικούς, λέγοντάς τους να προσέχουν το βάρος τους.
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