«Ναι» από τη Λιθουανία στην άρση απαγόρευσης για τα πυρηνικά όπλα

Σήμερα 106 μέλη του κοινοβουλίου, σε σύνολο 141, ψήφισαν υπέρ της αλλαγής - Η δεύτερη ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιανουαρίου - Στο μεταξύ ο πρόεδρος Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους δήλωσε ότι η Λιθουανία είναι έτοιμη να αναλάβει το κόστος μιας μόνιμης βάσης των ΗΠΑ στο έδαφός της