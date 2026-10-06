Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους σε πάνω από 30 πόλεις της Γαλλίας, επεισόδια σε Στρασβούργο, Λυών και Μασσαλία

Περίπου 1.800 λύκεια τελούν υπό αποκλεισμό σε όλα τη χώρα, όπως επισημαίνει η μαθητική ένωση USL - Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και υπερπλήρεις σχολικές τάξεις





Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, οι υπερπλήρεις σχολικές αίθουσες και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών κτιρίων. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τους μαθητές των λυκείων, όμως γρήγορα επεκτάθηκαν και στα πανεπιστήμια, αποκτώντας πανεθνικές διαστάσεις.















Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν έκανε λόγο την περασμένη εβδομάδα για μια «βίαιη μειοψηφία» που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα εάν όλοι όσοι προκαλούν επεισόδια είναι πράγματι μαθητές λυκείου.



Διαδηλώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις Οι σημερινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 30 σημεία σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με τη φοιτητική ένωση L'Union Étudiante, η οποία συμμετέχει στη διοργάνωσή τους.



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Σε αρκετές περιοχές δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο Στρασβούργο, στη βορειοανατολική Γαλλία, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, εκτοξεύθηκαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Επεισόδια σημειώθηκαν, επίσης, στη Μασσαλία και στη Λυόν.







Οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, με διαδηλώσεις την Τρίτη σε περισσότερες από 30 πόλεις, εκατοντάδες σχολεία να επηρεάζονται και πανεπιστημιακές σχολές να τελούν υπό κατάληψη ή αποκλεισμό.Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, οι υπερπλήρεις σχολικές αίθουσες και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών κτιρίων. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τους μαθητές των λυκείων, όμως γρήγορα επεκτάθηκαν και στα πανεπιστήμια, αποκτώντας πανεθνικές διαστάσεις.Η Union Syndicale Lycéenne (USL), μία από τις βασικές μαθητικές ενώσεις που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζει ότι οι αποκλεισμοί και οι διαδηλώσεις είναι απαραίτητοι, καθώς άλλες μορφές αντίδρασης, όπως οι αναφορές και οι ειρηνικές διαμαρτυρίες, «δεν προκαλούν καμία ανταπόκριση από τους πολιτικούς ηγέτες».Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ είχε αναγνωρίσει ήδη από την έναρξη των κινητοποιήσεων τον προηγούμενο μήνα ότι ορισμένα από τα αιτήματα των μαθητών είναι «δικαιολογημένα». Ωστόσο, πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους έχουν καταδικάσει τα βίαια επεισόδια που συνοδεύουν μέρος των διαδηλώσεων.Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν έκανε λόγο την περασμένη εβδομάδα για μια «βίαιη μειοψηφία» που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα εάν όλοι όσοι προκαλούν επεισόδια είναι πράγματι μαθητές λυκείου.Οι σημερινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 30 σημεία σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με τη φοιτητική ένωση L'Union Étudiante, η οποία συμμετέχει στη διοργάνωσή τους.Πορείες έχουν προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, στη Μασσαλία, τη Νίκαια, τη Νάντη, τη Λυών και το Παρίσι. Στη γαλλική πρωτεύουσα οι διοργανωτές αναμένουν έως και 40.000 διαδηλωτές.Σε αρκετές περιοχές δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο Στρασβούργο, στη βορειοανατολική Γαλλία, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, εκτοξεύθηκαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Επεισόδια σημειώθηκαν, επίσης, στη Μασσαλία και στη Λυόν.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ότι συνολικά 891 εκπαιδευτικά ιδρύματα είχαν αναστείλει πλήρως ή εν μέρει τα μαθήματά τους για διάφορους λόγους που σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις.



Η USL δίνει ακόμη μεγαλύτερη εικόνα της συμμετοχής, υποστηρίζοντας ότι 1.800 λύκεια βρίσκονται υπό αποκλεισμό ή έχουν κλείσει, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, έχει αποκλειστεί και το 90% των πανεπιστημίων. Σε ανακοίνωσή της στο Χ, η μαθητική ένωση έκανε λόγο για «νέο ρεκόρ» κινητοποίησης.







Την προηγούμενη Παρασκευή, η ίδια οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι περισσότεροι από 30 πανεπιστημιακοί χώροι και πάνω από 600 λύκεια είχαν αποκλειστεί, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ότι το κίνημα εξακολουθεί να διευρύνεται.







Τι ζητούν μαθητές και φοιτητές Ανάμεσα στα βασικά αιτήματα βρίσκεται η δημιουργία 150.000 επιπλέον θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση, η διάθεση 10 δισ. ευρώ για επείγουσες εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης των σχολείων, καθώς και η «μαζική πρόσληψη» εκπαιδευτικών.



Οι μαθητές διαμαρτύρονται επίσης για τις συνεχείς απουσίες καθηγητών χωρίς αντικατάσταση, τον μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τάξη και τις συνθήκες σε γερασμένα σχολικά κτίρια.



Το κίνημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια των λυκείων, καθώς φοιτητικές οργανώσεις έχουν συνταχθεί με τις κινητοποιήσεις και προχωρούν σε αποκλεισμούς πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.







Η απάντηση της κυβέρνησης Μπροστά στη συνεχιζόμενη πίεση, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα βασικότερα αιτήματα των μαθητών, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.



Μεταξύ των ζητημάτων που καλείται να εξετάσει η κυβέρνηση είναι η ταχύτερη αντικατάσταση των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν, αλλά και η επανεξέταση της διάρκειας της σχολικής ημέρας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει τις δέκα ώρες.







Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το αίτημα για μεγαλύτερα διαλείμματα το μεσημέρι.



Ο Λεκορνί έχει δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει και την κατάσταση των παλαιών και προβληματικών σχολικών κτιρίων, ζητώντας από τους αρμόδιους υπουργούς να παρουσιάσουν τις πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις έως το τέλος Οκτωβρίου.



Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε τη Δευτέρα εθνική διαβούλευση με τους μαθητές λυκείου, καλώντας τους να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας.



Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο «να ληφθεί υπόψη η διαφορετικότητα των σχολικών εμπειριών» των μαθητών.



Όπως εξήγησε, στόχος της διαβούλευσης είναι η κυβέρνηση «να ακούσει τις προτάσεις τους και να οικοδομήσει μαζί τους συγκεκριμένες λύσεις».



Οι μέχρι στιγμής κυβερνητικές κινήσεις, πάντως, δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, με μαθητές και φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα να βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες περιόδους αναταραχής των τελευταίων ετών.