Η συγκινητική στιγμή που ο Ντάισεροθ ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νόμπελ Ιατρικής Νόμπελ

Η συγκινητική στιγμή που ο Ντάισεροθ ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, δείτε βίντεο

Τα παιδιά του ξεσπούν σε χαρές και τον αγκαλιάζουν – Το βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Νόμπελ και το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ

Η συγκινητική στιγμή που ο Ντάισεροθ ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, δείτε βίντεο
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή καταγράφεται σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Νόμπελ και το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, με τον Καρλ Ντάισεροθ να ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2026. Μόλις οι κόρες του η 13χρονη Έμμα και η 10χρονη Σοφία, ακούν τα νέα, ξεσπούν σε χαμόγελα και πέφτουν στην αγκαλιά του, ενώ ο γιος του, ανήμπορος να το πιστέψει, ρωτά και ξαναρωτά «what». 



Ο Ντάισεροθ μοιράστηκε το φετινό Νόμπελ Ιατρικής με τους Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ, για τις ανακαλύψεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη της οπτογενετικής, της μεθόδου που επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο με τη χρήση φωτός.

Όταν ήρθε η κλήση από την Επιτροπή Νόμπελ, στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα, ο Ντάισεροθ δεν την απάντησε. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο της συζύγου του, Μισέλ Μονζ-Ντάισεροθ: «Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Καρλ;», ακούγεται στην απέναντι γραμμή.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενη. Ξέρω ότι δεν είμαι αντικειμενική, αλλά πραγματικά έχει μεταμορφώσει τον χώρο της νευροεπιστήμης – και στην πραγματικότητα αρκετούς ακόμη επιστημονικούς κλάδους», δήλωσε η Μονζ-Ντάισεροθ, καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρο-Ογκολογίας. «Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτόν».

«Εξεπλάγην αρκετά», είπε ο Ντάισεροθ για τη βράβευση. «Διαπίστωσα ότι δυσκολευόμουν να μιλήσω – για περίπου 30 δευτερόλεπτα έχασα την ικανότητα να σχηματίζω λέξεις. Ήταν πολύ απρόσμενο και συγκλονιστικό. Η Μισέλ, όμως, δεν φάνηκε και τόσο… έκπληκτη».

Ανάλογη ήταν η υποδοχή και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου φοιτητές και καθηγητές περίμεναν τον Ντάισεροθ και τον υποδέχθηκαν με θερμά χειροκροτήματα για τη μεγάλη του διάκριση.

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