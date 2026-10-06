Η συγκινητική στιγμή που ο Ντάισεροθ ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, δείτε βίντεο

Σε μια νέα στρατηγική κίνηση που διευρύνει την παραγωγική της βάση και ενισχύει την παρουσία της στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής, η ISOMAT εντάσσει στον Όμιλο το καταξιωμένο ελληνικό brand ESHA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής ISOMAT BITUMEN.