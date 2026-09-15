Ολλανδία: Σαμποτάζ βλέπουν οι αρχές μετά το μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο
ΚΟΣΜΟΣ
Ολλανδία Σιδηροδρομικό δίκτυο

Ολλανδία: Σαμποτάζ βλέπουν οι αρχές μετά το μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών

Ολλανδία: Σαμποτάζ βλέπουν οι αρχές μετά το μπλακ άουτ στο σιδηροδρομικό δίκτυο
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Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κεντρική και τη βόρεια Ολλανδία διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ωρών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail.

Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20.

Το δίκτυο NOS έδειξε εικόνες, στις οποίες λεπτοί, μεγάλου μήκους σωλήνες φαίνονται να απομακρύνονται από τις σιδηροτροχιές.



«Σε αυτό το στάδιο, δείχνει να πρόκειται για εσκεμμένη διατάραξη των υπηρεσιών των τρένων που προκλήθηκε από ανθρώπινη δράση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο» της ενέργειας αυτής, πρόσθεσε η ProRail, διευκρινίζοντας ότι η εθνική αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Οι σωλήνες δεν προκάλεσαν προβλήματα μόνον στη λειτουργία των τρένων, αλλά και στην οδική κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να παραμείνουν κλειστές ορισμένες διαβάσεις, συμπλήρωσε η ProRail στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κλείσιμο


Προς το παρόν η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς η λειτουργία των τρένων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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