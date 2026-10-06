Η Renault οραματίζεται τον διάδοχο του Espace

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Η Renault αποτυπώνει για ακόμα μια φορά τηστην ηλεκτροκίνηση, αυτή τη φορά με το E-Space Concept που θα αποτελεί την έκπληξη της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.Το E-Space Concept, ένα μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1984 και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης.Περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, το νέο concept, αυτή τη φορά με την ηλεκτροκίνηση, τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία των επιβατών να βρίσκονται στο επίκεντρο.Το «E» παραπέμπει στο E-Tech, την ομπρέλα κάτω από την οποία η Renault εντάσσει τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού της, ενώ το «Space»και φιλόξενο χώρο για τους επιβάτες.Το E-Space Concept έχεικαι αναλογίες που παραπέμπουν σε μια νέα αντίληψη για τα οικογενειακά αυτοκίνητα. Σχεδιαστικά,του, αλλά και από τη χαρακτηριστική φωτεινή λωρίδα σε σχήμα «U», η οποία διατρέχει το εμπρός και το πίσω μέρος.Στο κέντρο του εμπρός τμήματος βρίσκεται το φωτιζόμενο διαμάντι της Renault, σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει σαν να αιωρείται μέσα σε ένα παιχνίδι από pixel. Το αμάξωμα ολοκληρώνεται από την ιδιαίτερη μαύρη απόχρωση rube.Πέρα από την εμφάνιση, το E-Space Conceptτης Renault. Η φιλοσοφία «futREady» της μάρκαςκαι στην εμπειρία που προσφέρει το αυτοκίνητο, συνδυάζοντας σχεδιασμό, εξηλεκτρισμό, τεχνολογία και αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων.Το E-Space Concept, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου θα αποτελέσει ένα από τα τρία concept που θα παρουσιάσει η γαλλική εταιρεία.