Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Η Renault οραματίζεται τον διάδοχο του Espace
Η Renault οραματίζεται τον διάδοχο του Espace
Η γαλλική εταιρεία θα γιορτάσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού τη φιλοσοφία «αυτοκίνητο που ζεις μαζί του», μέσω του πρωτότυπου E-Space που δεν κρύβει την έμπνευση από το θρυλικό Espace.
Η Renault αποτυπώνει για ακόμα μια φορά τη φιλοσοφία «voiture a vivre» στην ηλεκτροκίνηση, αυτή τη φορά με το E-Space Concept που θα αποτελεί την έκπληξη της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Το E-Space Concept αντλεί έμπνευση από το Renault Espace, ένα μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1984 και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης.
Περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, το νέο concept επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την ίδια φιλοσοφία, αυτή τη φορά με την ηλεκτροκίνηση, τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία των επιβατών να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Το «E» παραπέμπει στο E-Tech, την ομπρέλα κάτω από την οποία η Renault εντάσσει τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού της, ενώ το «Space» περιγράφει έναν ευρύχωρο, τεχνολογικά προηγμένο και φιλόξενο χώρο για τους επιβάτες.
Το E-Space Concept έχει μήκος 4,70 μέτρα και αναλογίες που παραπέμπουν σε μια νέα αντίληψη για τα οικογενειακά αυτοκίνητα. Σχεδιαστικά, το πρωτότυπο ξεχωρίζει από τις έντονες και καθαρές γραμμές του, αλλά και από τη χαρακτηριστική φωτεινή λωρίδα σε σχήμα «U», η οποία διατρέχει το εμπρός και το πίσω μέρος.
Στο κέντρο του εμπρός τμήματος βρίσκεται το φωτιζόμενο διαμάντι της Renault, σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει σαν να αιωρείται μέσα σε ένα παιχνίδι από pixel. Το αμάξωμα ολοκληρώνεται από την ιδιαίτερη μαύρη απόχρωση rube.
Πέρα από την εμφάνιση, το E-Space Concept αποτελεί ουσιαστικά μια σχεδιαστική και τεχνολογική άσκηση για το μέλλον της Renault. Η φιλοσοφία «futREady» της μάρκας δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών και στην εμπειρία που προσφέρει το αυτοκίνητο, συνδυάζοντας σχεδιασμό, εξηλεκτρισμό, τεχνολογία και αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων.
Το E-Space Concept θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου θα αποτελέσει ένα από τα τρία concept που θα παρουσιάσει η γαλλική εταιρεία.
Το E-Space Concept αντλεί έμπνευση από το Renault Espace, ένα μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1984 και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της αυτοκίνησης.
Περισσότερα από 40 χρόνια αργότερα, το νέο concept επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την ίδια φιλοσοφία, αυτή τη φορά με την ηλεκτροκίνηση, τις νέες τεχνολογίες και την εμπειρία των επιβατών να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Το «E» παραπέμπει στο E-Tech, την ομπρέλα κάτω από την οποία η Renault εντάσσει τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμού της, ενώ το «Space» περιγράφει έναν ευρύχωρο, τεχνολογικά προηγμένο και φιλόξενο χώρο για τους επιβάτες.
Το E-Space Concept έχει μήκος 4,70 μέτρα και αναλογίες που παραπέμπουν σε μια νέα αντίληψη για τα οικογενειακά αυτοκίνητα. Σχεδιαστικά, το πρωτότυπο ξεχωρίζει από τις έντονες και καθαρές γραμμές του, αλλά και από τη χαρακτηριστική φωτεινή λωρίδα σε σχήμα «U», η οποία διατρέχει το εμπρός και το πίσω μέρος.
Στο κέντρο του εμπρός τμήματος βρίσκεται το φωτιζόμενο διαμάντι της Renault, σχεδιασμένο ώστε να μοιάζει σαν να αιωρείται μέσα σε ένα παιχνίδι από pixel. Το αμάξωμα ολοκληρώνεται από την ιδιαίτερη μαύρη απόχρωση rube.
Πέρα από την εμφάνιση, το E-Space Concept αποτελεί ουσιαστικά μια σχεδιαστική και τεχνολογική άσκηση για το μέλλον της Renault. Η φιλοσοφία «futREady» της μάρκας δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των χρηστών και στην εμπειρία που προσφέρει το αυτοκίνητο, συνδυάζοντας σχεδιασμό, εξηλεκτρισμό, τεχνολογία και αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων.
Το E-Space Concept θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 12 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου θα αποτελέσει ένα από τα τρία concept που θα παρουσιάσει η γαλλική εταιρεία.
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