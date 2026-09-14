Το ΝΑΤΟ ερευνά την ερωτική σχέση μέσω... Tinder Ισπανού αξιωματούχου με γυναίκα γεννημένη στην πρώην Σοβιετική Ένωση, υποψίες ότι είναι κατάσκοπος της Μόσχας

Σύμφωνα με την Telegraph, η αποκάλυψη της σχέσης τους προκάλεσε έρευνα για το αν η Τζανίνα Γουάτι εκμεταλλεύτηκε τον δεσμό τους για να διαρρέει απόρρητες πληροφορίες στo Κρεμλίνο, «δεν είμαι κατάσκοπος» υποστηρίζει η ίδια





Σύμφωνα με την







Spanish NATO officer who tracked Russian subs and shadow fleet tankers at allied HQ in Northwood got kicked out after a Tinder relationship with a Soviet-born woman triggered security investigations.



She attended a Christmas party at the base, visited NATO's Portugal HQ, and… pic.twitter.com/sI0ZDMvIoI — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026



Η ευαίσθητη θέση του Ισπανού αξιωματικού Η υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία εξαιτίας της θέσης που κατείχε ο Ισπανός αξιωματικός. Υπηρετούσε στο Allied Maritime Command (MARCOM), στο στρατιωτικό αρχηγείο του Νόρθγουντ, στο Χερτφορντσάιρ, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα θαλάσσιων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.



Το MARCOM αποτελεί τον κόμβο της Συμμαχίας για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ από το Νόρθγουντ παρακολουθούνται μεταξύ άλλων στρατιωτικές δραστηριότητες και κινήσεις στη θάλασσα.



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Η Γουάιτ παραδέχθηκε ότι γνώριζε σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της δουλειάς του συντρόφου της, επιμένοντας όμως ότι υπήρχε απόλυτη απαγόρευση να συζητούνται στο σπίτι οποιεσδήποτε επιχειρησιακές λεπτομέρειες.



«Ήξερα ότι ασχολούνταν με τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα υποβρύχια. Όμως υπήρχε πλήρης απαγόρευση να συζητάμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια στο σπίτι», ανέφερε.



Η γνωριμία στο Tinder και η επίσκεψη στη βάση Η σχέση των δύο άρχισε τον Οκτώβριο του 2024, όταν γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, λίγο μετά τον χωρισμό της Γουάιτ από τον πρώην σύζυγό της.



Μια γνωριμία μέσω Tinder εξελίχθηκε σε υπόθεση ασφαλείας για το ΝΑΤΟ , όταν η σχέση ανώτερου αξιωματικού του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού με μια γυναίκα γεννημένη στη Σοβιετική Ένωση προκάλεσε υποψίες ότι εκείνη ενδεχομένως κατασκόπευε για λογαριασμό της Ρωσίας.Σύμφωνα με την Telegraph , ο αξιωματικός διατηρούσε σχέση με την 49χρονη Τζανίνα Γουάιτ, η οποία έχει βρετανική και πολωνική υπηκοότητα και γεννήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο υποψιών ότι ενδεχομένως λειτουργούσε ως πράκτορας του Κρεμλίνου, ισχυρισμό που η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά.«Ξέρω σίγουρα ότι δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος. Τουλάχιστον την τελευταία φορά που το έλεγξα, δεν ήμουν», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα άδικης μεταχείρισης εξαιτίας της ρωσικής καταγωγής της.Ο Ισπανός αξιωματικός τέθηκε αρχικά σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τη στρατιωτική βάση όπου υπηρετούσε στη Βρετανία, πριν επιστρέψει στην Ισπανία το 2025, ενώ είχαν ήδη κινηθεί διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας.Η υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία εξαιτίας της θέσης που κατείχε ο Ισπανός αξιωματικός. Υπηρετούσε στο Allied Maritime Command (MARCOM), στο στρατιωτικό αρχηγείο του Νόρθγουντ, στο Χερτφορντσάιρ, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα θαλάσσιων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.Το MARCOM αποτελεί τον κόμβο της Συμμαχίας για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ από το Νόρθγουντ παρακολουθούνται μεταξύ άλλων στρατιωτικές δραστηριότητες και κινήσεις στη θάλασσα.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα καθήκοντα του Ισπανού αξιωματικού περιλαμβανόταν η παρακολούθηση ρωσικών υποβρυχίων και πολεμικών πλοίων, καθώς και δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τον αποκαλούμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο», μέσω του οποίου επιχειρείται η παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.Η Γουάιτ παραδέχθηκε ότι γνώριζε σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της δουλειάς του συντρόφου της, επιμένοντας όμως ότι υπήρχε απόλυτη απαγόρευση να συζητούνται στο σπίτι οποιεσδήποτε επιχειρησιακές λεπτομέρειες.«Ήξερα ότι ασχολούνταν με τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα υποβρύχια. Όμως υπήρχε πλήρης απαγόρευση να συζητάμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια στο σπίτι», ανέφερε.Η σχέση των δύο άρχισε τον Οκτώβριο του 2024, όταν γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, λίγο μετά τον χωρισμό της Γουάιτ από τον πρώην σύζυγό της.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου 2024, ο αξιωματικός την προσκάλεσε σε κοινωνική εκδήλωση εντός της βάσης του Νόρθγουντ. Για την είσοδό της εκδόθηκε μονοήμερη άδεια επισκέπτη με συνοδεία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Telegraph.



Στη συνέχεια, ωστόσο, οι υποψίες γύρω από τη γυναίκα ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς ασφαλείας. Η πρόσβαση του αξιωματικού στη βάση ανακλήθηκε και ο διοικητής τού απαγόρευσε την είσοδο στις εγκαταστάσεις όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα.



Παράλληλα άρχισαν δύο ξεχωριστές διαδικασίες ασφαλείας, μία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μία από τις ισπανικές αρχές.



Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, το οποίο επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, οι διαδικασίες αυτές οδήγησαν την Ισπανία στην απόφαση να αναστείλει την εθνική διαβάθμιση ασφαλείας του αξιωματικού. Οι βρετανικές αρχές, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, δεν συμμετείχαν στις συγκεκριμένες έρευνες.



Τελικά, ο Ισπανός αξιωματικός απομακρύνθηκε από το Νόρθγουντ και επέστρεψε στην πατρίδα του το 2025.



«Δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος» Η Τζανίνα Γουάιτ, η οποία ζει στο Ρόμφορντ του ανατολικού Λονδίνου, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Υποστηρίζει ότι οι υποψίες σε βάρος της βασίστηκαν στην καταγωγή της και ότι αντιμετωπίστηκε με προκατάληψη επειδή γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι πλέον δεν διατηρεί σχέση με τον Ισπανό αξιωματικό.



Η υπόθεση, πάντως, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το αυστηρό πλαίσιο ασφαλείας που περιβάλλει το αρχηγείο του Νόρθγουντ, όπου στεγάζονται πολλαπλές βρετανικές και νατοϊκές στρατιωτικές διοικήσεις και εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες ελέγχου πρόσβασης.



Μια προσωπική γνωριμία που ξεκίνησε με ένα «match» στο Tinder έφτασε έτσι να προκαλέσει διεθνή έρευνα ασφαλείας και να κοστίσει σε έναν ανώτερο αξιωματικό την πρόσβασή του σε μία από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.