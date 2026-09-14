Ερωτήματα για το ρωσικό πλήγμα σε τρένο δίπλα στα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας: Κοντά βρισκόταν ο πρώην επικεφαλής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους

Ο Πετρέους ήταν σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο σημείο που σημειώθηκε η επίθεση - Νωρίτερα είχε περάσει επίσης από εκεί αμαξοστοιχία που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους

Ντέιβιντ Πετρέους βρισκόταν σε ουκρανικό σιδηροδρομικό σταθμό ακριβώς τη στιγμή που Μπόρις Τζόνσον και άλλους ξένους αξιωματούχους.



Το Κίεβο παρουσίασε την επίθεση ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης απειλής που συνιστά για την Ευρώπη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία να εκτιμά ότι είναι «αρκετά πιθανό» το πλήγμα να ήταν στοχευμένο.



Τζόνσον, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας και άλλοι πρώην ηγέτες και ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο προς την Πολωνία, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από τον σταθμό Γιαχόντιν, περίπου δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, λόγω της «διαρκούς απειλής ρωσικών πληγμάτων», σύμφωνα με τους Ουκρανικούς Σιδηροδρόμους.











Ο Πετρέους ταξίδευε σε διαφορετικό συρμό, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται στον σταθμό Γιαχόντιν όταν σημειώθηκε η επίθεση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία.



Η εταιρεία ανέφερε ότι, αν και οι λεπτομέρειες της επίθεσης εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι «αρκετά πιθανό» το ρωσικό drone να είχε ως σκόπιμο στόχο το τρένο που μετέφερε τους ξένους αξιωματούχους.



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«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν που “χτυπά” απευθείας την πόρτα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, καταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις στο συνοριακό πέρασμα του Γιαχόντιν.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπλητταν «σιδηροδρομικές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από ευρωπαϊκές χώρες», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.



Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει παραμείνει ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, καταδίκασε τη ρωσική επίθεση, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι δεν γνωρίζει «ποια διαστρεβλωμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακινητοποιημένη ουκρανική αμαξοστοιχία». «Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πρόκειται για το είδος των τυχαίων και παράλογων επιθέσεων που υφίστανται καθημερινά οι Ουκρανοί – ακόμη και στους πολιτικούς σιδηροδρόμους», πρόσθεσε.



Ο πρώην διευθυντής της CIAβρισκόταν σε ουκρανικό σιδηροδρομικό σταθμό ακριβώς τη στιγμή που ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο την Κυριακή, λίγο μετά τη διέλευση διπλωματικού συρμού που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίαςκαι άλλους ξένους αξιωματούχους.Το Κίεβο παρουσίασε την επίθεση ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης απειλής που συνιστά για την Ευρώπη ο, με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία να εκτιμά ότι είναι «αρκετά πιθανό» το πλήγμα να ήταν στοχευμένο.Ο διπλωματικός συρμός, στον οποίο επέβαιναν ο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας και άλλοι πρώην ηγέτες και ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο προς την Πολωνία, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από τον σταθμό, περίπου δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, λόγω της «διαρκούς απειλής ρωσικών πληγμάτων», σύμφωνα με τους Ουκρανικούς Σιδηροδρόμους.Τη στιγμή της επίθεσης, το τρένο είχε ήδη περάσει στο έδαφος της Πολωνίας.ταξίδευε σε διαφορετικό συρμό, ο οποίος εξακολουθούσε να βρίσκεται στον σταθμόόταν σημειώθηκε η επίθεση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία.Η εταιρεία ανέφερε ότι, αν και οι λεπτομέρειες της επίθεσης εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι «αρκετά πιθανό» το ρωσικό drone να είχε ως σκόπιμο στόχο το τρένο που μετέφερε τους ξένους αξιωματούχους.Ρωσικά drones έπληξαν επίσης την Κυριακή πρατήριο καυσίμων στην ίδια πόλη.«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν που “χτυπά” απευθείας την πόρτα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίαςκαταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις στο συνοριακό πέρασμα του Γιαχόντιν.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπλητταν «σιδηροδρομικές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από ευρωπαϊκές χώρες», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείοο οποίος έχει παραμείνει ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, καταδίκασε τη ρωσική επίθεση, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι δεν γνωρίζει «ποια διαστρεβλωμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακινητοποιημένη ουκρανική αμαξοστοιχία». «Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πρόκειται για το είδος των τυχαίων και παράλογων επιθέσεων που υφίστανται καθημερινά οι Ουκρανοί – ακόμη και στους πολιτικούς σιδηροδρόμους», πρόσθεσε.





Κοντά στα σύνορα με την Πολωνία βρισκόταν εκείνη την ώρα με τρένο και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ. «Δεν ήταν το δικό μας τρένο, αλλά εκείνο που ακολουθούσε λίγα μόλις λεπτά μετά από εμάς, κοντά στο συνοριακό πέρασμα με την Πολωνία», έγραψε ο Μπιλντ στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο που φαίνεται να καταγράφει drone να πλήττει κοντινό τρένο, ενώ πλήθος επιβατών απομακρύνεται από την περιοχή.



Ο Πετρέους και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν μεταβεί στο Κίεβο για να συμμετάσχουν στη διεθνή διάσκεψη ασφαλείας Yalta European Strategy, γνωστή ως YES.



Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις κοντά στα πολωνικά σύνορα Η Ρωσία έχει αυξήσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις της κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, μεταξύ άλλων και στην περιοχή του Γιαχόντιν, η οποία αποτελεί βασικό διάδρομο για τη μεταφορά δυτικής στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.



Νωρίτερα την Κυριακή, ρωσικό πλήγμα είχε πλήξει πρατήριο καυσίμων στη συνοριακή πόλη, με αποτέλεσμα το πέρασμα να κλείσει προσωρινά.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, μιλώντας την Κυριακή στο Κίεβο, προειδοποίησε για τις ευρύτερες συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιούνται τόσο κοντά στα πολωνικά σύνορα. «Αυτή είναι κλιμάκωση. Είναι ακόμη μία μεγάλη πρόκληση για την Ουκρανία, αλλά και για τα πιθανά μελλοντικά θύματα της ρωσικής επιθετικότητας», δήλωσε ο Σικόρσκι.



Αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις κοντά στα σύνορα, μεταξύ των οποίων και αυτή στις εγκαταστάσεις καυσίμων, αποτελούν μια «σκληρή υπενθύμιση» όσων αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ουκρανοί.



«Οι απερίσκεπτες και επικίνδυνες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές τόσο κοντά στην Πολωνία υπογραμμίζουν επίσης την ευρύτερη απειλή ασφαλείας που συνιστά η Ρωσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συμμάχους της για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.



Η επίθεση στο τρένο σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ρωσικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμαζόταν να απογειωθεί από αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας. Η Μολδαβία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί ωστόσο εδώ και χρόνια στενή συνεργασία με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.