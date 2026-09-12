Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε πολυτελές ξενοδοχείο του Μαϊάμι, μετά την πρώτη εμφάνιση της 21χρονης Σόφι Ρέιν στην πασαρέλα επίδειξης για μαγιό





Σύμφωνα με τη







my walk for New York Swim Week 🤩 pic.twitter.com/VX3ZfM6tqN — Sophie Rain (@sophieraiin) July 27, 2026 Ο Κόνορ ΜακΚρόρι, στενός φίλος της Ρέιν και υπεύθυνος για το μάρκετινγκ της, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα ανησυχητική.







Προσπάθησε να την απαγάγει Η κατάσταση, ωστόσο, έγινε ακόμη πιο σοβαρή όταν ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να την απαγάγει.



«Εκείνη τη στιγμή η μόνη μας προτεραιότητα ήταν να την απομακρύνουμε και να διασφαλίσουμε ότι ήταν ασφαλής», δήλωσε ο ΜακΚρόρι.



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single btw ✌🏼 pic.twitter.com/lOhmE4SfYG — Sophie Rain (@sophieraiin) September 9, 2026

Δεν κάλεσαν την αστυνομία, ενημέρωσαν όμως το ξενοδοχείο Η ομάδα της Ρέιν δεν ειδοποίησε τελικά την αστυνομία, αλλά ενημέρωσε αμέσως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου για όσα είχαν συμβεί.



Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εμπειρία έζησε η Σόφι Ρέιν , μία από τις πιο γνωστές και υψηλά αμειβόμενες δημιουργούς του OnlyFans, όταν εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα με σκοπό, όπως υποστήριξε, να τη βρει και να την παντρευτεί.Σύμφωνα με τη New York Post , το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στο Mondrian South Beach Hotel στο Μαϊάμι, μετά την πρώτη εμφάνιση της 21χρονης στην πασαρέλα του Miami Swim Week.Σύμφωνα με στενό συνεργάτη της, ο άνδρας πλησίασε τη Ρέιν στο λόμπι του ξενοδοχείου και της ανακοίνωσε ότι είχε κάνει όλο το ταξίδι από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι αποκλειστικά και μόνο για εκείνη.Ο Κόνορ ΜακΚρόρι, στενός φίλος της Ρέιν και υπεύθυνος για το μάρκετινγκ της, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα ανησυχητική.Όπως εξήγησε, δεν επρόκειτο απλώς για κάποιον που αναγνώρισε τη σταρ του OnlyFans και θέλησε να ζητήσει μια φωτογραφία. Ο άνδρας υποστήριξε ότι είχε διασχίσει αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ επειδή είχε σκοπό να την παντρευτεί, παρότι δεν την είχε συναντήσει ποτέ στο παρελθόν.Η κατάσταση, ωστόσο, έγινε ακόμη πιο σοβαρή όταν ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να την απαγάγει.«Εκείνη τη στιγμή η μόνη μας προτεραιότητα ήταν να την απομακρύνουμε και να διασφαλίσουμε ότι ήταν ασφαλής», δήλωσε ο ΜακΚρόρι.Όπως τόνισε, όταν κάποιος δηλώνει ότι ταξίδεψε τόσο μεγάλη απόσταση για να παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν έχει συναντήσει ποτέ και στη συνέχεια επιχειρεί να τον πάρει μαζί του, το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλός ενθουσιασμός ενός θαυμαστή.Η ομάδα της Ρέιν δεν ειδοποίησε τελικά την αστυνομία, αλλά ενημέρωσε αμέσως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου για όσα είχαν συμβεί.

Στόχος ήταν το προσωπικό να γνωρίζει για την παρουσία του άνδρα σε περίπτωση που εξακολουθούσε να βρίσκεται στους χώρους του ξενοδοχείου ή επιχειρούσε να επιστρέψει.



Το περιστατικό ήταν ακόμη ένα επεισόδιο σε μια σειρά επικίνδυνων καταστάσεων που έχει αντιμετωπίσει η 21χρονη τα τελευταία χρόνια λόγω εμμονικών θαυμαστών και stalkers.



Η Σόφι Ρέιν διαθέτει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και θεωρείται μία από τις πέντε πιο επιτυχημένες δημιουργούς στο OnlyFans, με έσοδα που φέρονται να φτάνουν περίπου τα 45 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.



Η ίδια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή επειδή δηλώνει ότι παραμένει παρθένα και περιορίζει το περιεχόμενο που δημοσιεύει σε φωτογραφίες και βίντεο με εσώρουχα και μαγιό, χωρίς να προχωρά σε πιο αποκαλυπτικό υλικό.



Ο stalker που μπήκε στο σπίτι της και εξαφανίστηκε Το περιστατικό στο Μαϊάμι, όμως, δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει φόβο στην ίδια και στους συνεργάτες της.



Ένας άλλος άνδρας, ο Κόνορ Λίτκα, κατηγορείται ότι είχε εισβάλει πέρυσι στο σπίτι που νοίκιαζε η Ρέιν.



Ο Λίτκα βρισκόταν σε κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων στην Ιντιάνα, ωστόσο εξαφανίστηκε από τη δομή.



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, πριν φύγει φέρεται να είπε σε εργαζόμενο ότι ήθελε να επιστρέψει στη Φλόριντα «για να είναι με τη Σόφι», την οποία χαρακτήριζε «κοπέλα του».



Φέρεται επίσης να ισχυριζόταν ότι οι δυο τους είχαν συνάψει ακόμη και «όρκο αίματος».



Μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ΜακΚρόρι, δεν υπήρχε νεότερη ενημέρωση για το πού βρισκόταν ο Λίτκα.



Η κατάσταση αυτή οδήγησε την ομάδα της Ρέιν να ενισχύσει δραστικά τα μέτρα προστασίας γύρω της.



Σχεδόν 50.000 δολάρια τον μήνα για ασφάλεια Η Σόφι Ρέιν μετακινείται πλέον συνοδευόμενη από πολλούς αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι έχουν προσληφθεί αποκλειστικά για την προστασία της.



Όπως αποκάλυψε ο ΜακΚρόρι, το κόστος της ασφάλειας έχει εκτοξευθεί και πλησιάζει πλέον τα 50.000 δολάρια τον μήνα.



Ο ίδιος τόνισε ότι η 21χρονη εξακολουθεί να ελπίζει πως ο κατηγορούμενος stalker θα λάβει την κατάλληλη φροντίδα και θεραπεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ίδια και η ομάδα της μπορούν να αγνοήσουν τον κίνδυνο.



Η τεράστια διαδικτυακή δημοτικότητα της Σόφι Ρέιν μπορεί να της έχει αποφέρει εκατομμύρια δολάρια και μια καριέρα που εκτοξεύθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο έχει φέρει μαζί της και μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.



Για την 21χρονη, η παρουσία ανθρώπων που ξεπερνούν τα όρια μεταξύ θαυμασμού και εμμονής έχει μετατρέψει την προσωπική της ασφάλεια σε μόνιμη και εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση.