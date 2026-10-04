Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Αναφορές για εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μούχα στην Υεμένη
Αναφορές για εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μούχα στην Υεμένη
Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά
Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι είδε αρκετές εκρήξεις σε κοντινή απόσταση, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης λιμάνι Μούχα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, σήμερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά.
Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα