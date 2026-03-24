Το μοντέλο που έβγαλε $95 εκατ. από το OnlyFans αποχαιρέτησε τον Ραντβίνσκι: Μεγάλωσα με κουπόνια και εκείνος άλλαξε τη ζωή μου

H 18χρονη παραγωγός περιεχομένου στο OnlyFans, Πάιπερ Ροκέλ

Η Ρέιν είπε επίσης ότι δεν συνάντησε ποτέ προσωπικά τον δισεκατομμυριούχο που ήταν γνωστός για τη διακριτική του στάση, «αλλά ό,τι έχω τώρα είναι επειδή δημιούργησε κάτι που έδωσε σε ανθρώπους σαν εμένα μια ευκαιρία», είπε και πρόσθεσε: «Στέλνω τόση αγάπη στην οικογένειά του. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά λυπηρό».Παράλληλα, η Πάιπερ Ροκέλ, μια άλλη από τις κορυφαίες σε κέρδη στο OnlyFans, είπε ότι «» τον θάνατο του επιχειρηματία.«Είμαι στην πλατφόρμα μόνο από τον Ιανουάριο, αλλά έχει ήδη αλλάξει τα πάντα για μένα. Οφείλω πολλά σε αυτό που δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος… Δεν ξέρω τι άλλο να πω εκτός από ευχαριστώ που δημιούργησε κάτι που έδωσε μια ευκαιρία σε ανθρώπους σαν εμένα. Δεν θα ήμουν εκεί που είμαι τώρα χωρίς αυτό. Ειλικρινά, αυτό με συγκλόνισε περισσότερο από ό,τι περίμενα… αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή μου πίσω. Τα 43 είναι πάρα πολύ μικρή ηλικία. Προσεύχομαι για την οικογένειά του», δήλωσε η 18χρονη Ροκέλ στην εφημερίδα The New York Post.