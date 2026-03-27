Χάος στα media από τα 4,5 εκατ. ευρώ του Γιόκερες για την Σόφι Ρέιν στο Only Fans, αλλά η είδηση ήταν... fake news
Μια είδηση εδώ και ημέρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά - Το νεαρό μοντέλο που έχει βγάλει 95 εκατ. δολάρια από την πλατφόρμα δεν έχει πει ποτέ το όνομα του Σουηδό σκόρερ της Άρσεναλ
«Ο Βίκτορ Γιόκερες είναι ο κορυφαίος θαυμαστής της Σόφι Ρέιν στο Only Fans, της έχει δώσει πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ για προσωπικό περιεχόμενο». Αυτοί οι τίτλοι είναι παντού στα media όλης της Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο περιγράφουν μια κατάσταση που δεν υπάρχει ούτε κατά προσέγγιση καθώς πρόκειται για κλασική περίπτωση fake news. Το περίεργο είναι πως οι περισσότεροι εξαπατήθηκαν, ενώ εκείνοι που ξεκίνησαν τη φήμη δεν χρησιμοποίησαν ούτε ΑΙ για να την... ενισχύσουν.
Ξεκινώντας από τα βασικά: δεν υπάρχει κανένα στοιχεία που να αποδεικνύει πως ο Σουηδός αρχισκόρερ της Άρσεναλ, ο οποίος έκανε χατ-τρικ με την Εθνική της πατρίδας του απέναντι στην Ουκρανία την Παρασκευή και ονειρεύεται να την οδηγήσει στο Μουντιάλ, έχει δώσει χρήματα στον OnlyFans λογαριασμό του γνωστότερου μοντέλου της πλατφόρμας περιεχομένου για ενήλικες.
Υπάρχει ένα βίντεο από μια συνέντευξη της 21χρονης -που όπως έχει δηλώσει, έχει αποκομίσει 95 εκατ. δολάρια από την καριέρα της στο OnlyFans- σε ένα podcast που αναπαράγεται τις τελευταίες ημέρες, στην οποία την ρωτούν για τον θαυμαστή της που ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα. H ίδια απάντησε πως είναι κάποιος που έχει δώσει συνολικά 1,4 εκατ. δολάρια για το περιεχόμενό της στην πλατφόρμα, ωστόσο, δεν αποκάλυψε την ταυτότητά του. Καταρρίπτεται όμως, αρχικά ο ισχυρισμός για τα 4,5 εκατ. ευρώ από τον Γιόκερες.
Το σχετικό tweet που φέρεται να λέει για την Ρέιν και τον Γιόκερες, αλλά... δεν άκουσε κανείς:
Ακόμα και ποσταρίσματα που γράφουν για τον Σουηδό άσο και το γνωστό μοντέλο, δεν «προσκομίζουν» τίποτα που όχι να επιβεβαιώνει, αλλά ούτε να «φωτογραφίζει» τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ.
Την ίδια στιγμή, κανένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης δεν ανέφερε αυτή την ιστορία, παρά μόνο κάποιοι λογαριασμοί στα social media, αμφιβόλου ποιότητας. Μάλιστα, με το θέμα δεν ασχολήθηκαν ούτε οι πιο σκανδαλοθηρικές και «κίτρινες» φυλλάδες της Αγγλίας που «πετούν τη σκούφια τους» για τέτοιες υποθέσεις.
Το πιο «εντυπωσιακό» είναι πως οι δημιουργοί της φήμης δεν μπήκαν καν στον κόπο να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να πλαστογραφήσουν οπτικές αποδείξεις που να δείχνουν ότι ο Βίκτορ Γιόκερες έχει δώσει οποιοδήποτε ποσό για την Σόφι Ρέιν. Μάλιστα, κάποια Μέσα το πήγαν και ένα βήμα παρακάτω καθώς ανέφεραν πως ο Σουηδός ετοιμάζεται να την πάει στα δικαστήρια, όχι επειδή αποκάλυψε την ταυτότητά του, αλλά επειδή -όπως έγραψαν- «είχε πει πως ήταν παρθένα, αλλά η ίδια δήλωσε πως δεν είναι πια».
Θα ήταν άλλωστε πολύ δύσκολο όχι απλά ο Βίκτορ Γιόκερες να χρησιμοποιεί λογαριασμό στο OnlyFans με το όνομά του (δεδομένης της μεγάλης του φήμης), αλλά και να τον «δώσει» έτσι απλά η Σόφι Ρέιν (ακόμα κι αν αποδειχθεί πως τον γνωρίζει) καθώς η πλατφόρμα περιεχομένου για ενηλίκους έχει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που προστατεύουν τις ταυτότητες όσων δίνουν τα χρήματά τους.
Το σχετικό tweet που φέρεται να λέει για την Ρέιν και τον Γιόκερες, αλλά... δεν άκουσε κανείς:
🚨💣 Sophie Rain has dropped a bombshell revelation, claiming her biggest subscriber — who spent over $4.5 million — is Swedish footballer Viktor Gyökeres. 😳— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 24, 2026
The content creator also clarified that Gyökeres might sue her after she publicly admitted she is no longer a virgin. pic.twitter.com/jvswYT0Oad
Κοινώς, τίποτα δεν συνδέει με κανέναν τρόπο τον Βίκτορ Γιόκερες με τη Σόφι Ρέιν. Είναι απορίας άξιον ακόμα και το πώς ξεκίνησε η φήμη για τον Σουηδό άσο και το νεαρό μοντέλα καθώς ποτέ δεν έχει αναφερθεί κανείς εκ των δύο σε κάτι που εμπλέκει τον άλλον, με οποιονδήποτε τρόπο.
