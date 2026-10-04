Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Σκηνές τρόμου σε live τηλεοπτική μετάδοση στο Μεξικό με αυτοκίνητο να παρασύρει δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
Σκηνές τρόμου σε live τηλεοπτική μετάδοση στο Μεξικό με αυτοκίνητο να παρασύρει δημοσιογράφο, δείτε βίντεο
Η Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα κάλυπτε ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στο Μοντερέι όταν όχημα έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω της – Τραυματίστηκε και ο οπερατέρ της
Τον τρόμο σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση έζησε η δημοσιογράφος Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα στο Μεξικό, όταν την ώρα που κάλυπτε ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στο Μοντερέι παρασύρθηκε από άλλο αυτοκίνητο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Η δημοσιογράφος βρισκόταν στη λεωφόρο Morones Prieto, πραγματοποιώντας ζωντανή σύνδεση για τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται, όταν ο οδηγός οχήματος που περνούσε από το σημείο έχασε τον έλεγχο του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.
Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρέσυρε τη δημοσιογράφο, ενώ στη συνέχεια έμεινε στραμμένη στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ο οπερατέρ της, Κρίστο Άλμπερτο Μοράλες ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Μοντερέι.
Η ντε λα Ρόσα υπέστη πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγμάτων.
Η ίδια η δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε ανάρτηση της από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται εμφανίστηκε καθησυχαστική όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και το ενδιαφέρον του.
«Είμαι ζωντανή από θαύμα», δήλωσε στην ανάρτηση της μετά το ατύχημα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τόσο της ίδιας όσο και του οπερατέρ της παρουσιάζει βελτίωση.
Η Άλμα ντε λα Ρόσα, η οποία έχει 35 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η περιοχή είχε αποκλειστεί προληπτικά.
Η δημοσιογράφος βρισκόταν στη λεωφόρο Morones Prieto, πραγματοποιώντας ζωντανή σύνδεση για τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται, όταν ο οδηγός οχήματος που περνούσε από το σημείο έχασε τον έλεγχο του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν το τηλεοπτικό συνεργείο.
Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο παρέσυρε τη δημοσιογράφο, ενώ στη συνέχεια έμεινε στραμμένη στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα.
🚨TRAGÉDIA: Repórter é atropelada AO VIVO durante transmissão da Gamavisión, no México. https://t.co/pJ3O0PXpI8— Cutuquei (@Cutuqueinahora) October 2, 2026
Από το περιστατικό τραυματίστηκε και ο οπερατέρ της, Κρίστο Άλμπερτο Μοράλες ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Μοντερέι.
Η ντε λα Ρόσα υπέστη πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγμάτων.
Η ίδια η δημοσιογράφος εμφανίστηκε σε ανάρτηση της από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται εμφανίστηκε καθησυχαστική όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και το ενδιαφέρον του.
«Είμαι ζωντανή από θαύμα», δήλωσε στην ανάρτηση της μετά το ατύχημα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τόσο της ίδιας όσο και του οπερατέρ της παρουσιάζει βελτίωση.
🚨La periodista Alma de la Rosa habla tras accidente en cobertura vial🚨— Vocifera MX (@vociferamx) October 3, 2026
Lareportera de Gamavisión , Alma de la Rosa, y su camarógrafo Cristo Alberto Morales se recuperan favorablemente en un hospital de Monterrey tras haber sido atropellados mientras realizaban un enlace en… pic.twitter.com/VO8hhXVdnE
Η Άλμα ντε λα Ρόσα, η οποία έχει 35 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η περιοχή είχε αποκλειστεί προληπτικά.
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