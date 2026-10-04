Βρετανία: Οι Πράσινοι εγκρίνουν ψήφισμα που αναφέρει ότι «ο σιωνισμός είναι μια μορφή ρατσισμού»

Το ψήφισμα δίχασε τους Πράσινους, ενώ ο Πολάνσκι δε συμμετείχε στην ψηφοφορία - Η έγκριση του ψηφίσματος καταδικάστηκε έντονα από το Ισραήλ και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ το χαρακτήρισε «ντροπή»





Το κόμμα αυτό, που έχει 5 βουλευτές επί συνόλου 650, κατέγραψε άνοδο μετά την ανάληψη της ηγεσίας του από τον Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος ενίσχυσε την τοποθέτηση του κόμματος στην αριστερά.









Greens labelled 'first openly anti-Semitic party in the UK' as members approve Zionism is Racism motion - but leader Polanski skips vote https://t.co/clVZJWI7ZK — Daily Mail (@DailyMail) October 4, 2026





Αναφέρει ότι ο σιωνισμός θα πρέπει να «θεωρείται όπως κάθε άλλη μορφή ρατσισμού».



Το ψήφισμα «ζητεί τη δημιουργία ενός μόνον δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους σε ολόκληρη την ιστορική



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Άντριαν Ράμσεϊ, βουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε «τη βαθιά του λύπη» μέσω της πλατφόρμας X για την έγκριση του ψηφίσματος.





I am deeply saddened the ‘Zionism is Racism’ motion has passed. It doesn't reflect Green principles or my own view. The Green Party has long supported the principle of self-determination, and I stand by our 2024 manifesto commitment of equal rights of Israelis and Palestinians. https://t.co/JduXmKwDDz — Adrian Ramsay MP (@AdrianRamsay) October 4, 2026

Οι Πράσινοι της Βρετανίας ενέκριναν σήμερα ψήφισμα που αναφέρει ότι ο σιωνισμός είναι μια μορφή ρατσισμού, προκαλώντας καταδίκη τόσο από βρετανικές εβραϊκές οργανώσεις όσο και από την ισραηλινή κυβέρνηση.Το κόμμα αυτό, που έχει 5 βουλευτές επί συνόλου 650, κατέγραψε άνοδο μετά την ανάληψη της ηγεσίας του από τον Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος ενίσχυσε την τοποθέτηση του κόμματος στην αριστερά.Οι Πράσινοι κέρδισαν πολλές έδρες σε τοπικές εκλογές την άνοιξη, σε βάρος των Εργατικών, κυρίως δίνοντας έμφαση σε μια πολιτική φιλοπαλαιστινιακή και πολύ επικριτική απέναντι στο Ισραήλ Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε στο συνέδριο του κόμματος χαρακτηρίζει «επίσημα» τους Πράσινους «ένα αντισιωνιστικό κόμμα» και δηλώνει ότι «ο αντισιωνισμός δεν πρέπει να εξομοιώνεται με τον αντισημιτισμό», σύμφωνα με ανακοίνωση.Αναφέρει ότι ο σιωνισμός θα πρέπει να «θεωρείται όπως κάθε άλλη μορφή ρατσισμού».Το ψήφισμα «ζητεί τη δημιουργία ενός μόνον δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη , το οποίο θα εγγυάται ίσα δικαιώματα για όλους».Το κείμενο, που εγκρίθηκε από 1.022 ακτιβιστές (813 ψήφισαν κατά), δίχασε το κόμμα.Άντριαν Ράμσεϊ, βουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε «τη βαθιά του λύπη» μέσω της πλατφόρμας X για την έγκριση του ψηφίσματος.

Το ψήφισμα «δεν αντικατοπτρίζει ούτε τις αρχές των Πρασίνων ούτε την προσωπική μου γνώμη», πρόσθεσε.



Ο Πολάνσκι, ο οποίος είναι υποψήφιος για την κοινοβουλευτική έδρα στο Λονδίνο που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.



Η έγκριση του ψηφίσματος καταδικάστηκε έντονα από το Ισραήλ.



Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε το ψήφισμα «ντροπή».



«Ο σιωνισμός είναι το εθνικό κίνημα απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού και αποτελεί τη βάση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού σε ένα κράτος και μια εθνική εστία στη Γη του Ισραήλ», έγραψε στην πλατφόρμα X.



Οι Πράσινοι «έχουν μετατραπεί σε έναν οργανισμό που δίνει νομιμότητα στην τρομοκρατία», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.



Ακόμη και πριν από την ψηφοφορία, τρεις οργανώσεις της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας είχαν στείλει επιστολή στο κόμμα: το κείμενο αυτό θα μπορούσε να κάνει τους Πράσινους «το πρώτο βρετανικό πολιτικό κόμμα σημαντικής εκλογικής σημασίας, στην πρόσφατη μνήμη, που υιοθετεί αυτό που φαίνεται να είναι μια ανοιχτά αντισημιτική πολιτική πλατφόρμα», έγραψαν.



Ο Ζακ Πολάνσκι δήλωσε στο BBC αυτή την εβδομάδα ότι ο «εκτοπισμός και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» συνιστούν «σαφώς ρατσισμό».



Η δημοτικότητά του μειώθηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έπειτα από διάφορα λάθη.