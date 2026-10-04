Ο Τραμπ «έβγαλε στη φόρα» το κινητό Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα: Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν

No one likes changing the clock, me included, but Congress has enacted permanent Daylight Savings Time multiple times before and repealed it each time once Americans experienced absurdly late sunrises in the winter. Arkansans don’t want their kids going to school in the pitch dark, and I’ll always put Arkansas first. — Tom Cotton (@SenTomCotton) October 3, 2026

«Οι κάτοικοι της Αρκάνσα δεν θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και εγώ θα βάζω πάντα την Αρκάνσα πάνω απ’ όλα».Οι ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει να εφαρμόσουν μόνιμα τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τη δεκαετία του 1970, όμως τελικά επέστρεψαν στην αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο.Τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες για την καθιέρωση μόνιμης θερινής ώρας.Ωστόσο, ο Κότον έχει υποστηρίξει ότι το να ξεκινά η ημέρα μέσα στο σκοτάδι κατά τους χειμερινούς μήνες έχει αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά που περιμένουν τα σχολικά λεωφορεία το πρωί.Ο Τραμπ είχε εντείνει την πίεση προς τον Κότον για το ζήτημα της θερινής ώρας, στοχοποιώντας τον σε μια οργισμένη ανάρτηση την Παρασκευή, μία ημέρα πριν δημοσιοποιήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του.«Κανείς δεν θέλει να σπαταλά τον πολύτιμο χρόνο του τρέχοντας από εδώ κι από εκεί για να γυρίζει τα ρολόγια δύο φορές τον χρόνο, και το να έχουμε ηλιοφάνεια το απόγευμα είναι καλύτερο από το να έχουμε ήλιο νωρίς το πρωί!» πρόσθεσε αργότερα ο Τραμπ.«Είναι πολύ δαπανηρό για το έθνος μας, όταν υπάρχουν ψηλά και επικίνδυνα σημεία που πρέπει να προσεγγιστούν, όπως στις εκκλησίες και στα δημοτικά κτίρια. Σχεδόν όλοι θέλουν να περάσει η Sunshine Protection Act, εκτός από τον Τομ Κότον».«Αν ο Τομ Κότον έβαζε πραγματικά την Αρκάνσα πάνω απ’ όλα, θα του έδινε μία επιπλέον ώρα ηλιοφάνειας και, το σημαντικότερο, οι κάτοικοι δεν θα χρειαζόταν να τρέχουν σε όλο το σπίτι, στις φάρμες, στους χώρους εργασίας τους και παντού αλλού, δύο φορές τον χρόνο, για να αλλάζουν τα ρολόγια τους — και συχνά να το ξεχνούν.Αυτό σημαίνει πραγματικά να βάζεις την Αρκάνσα ΠΡΩΤΗ. Και το γνωρίζω, γιατί, σε αντίθεση με τον Τομ, εγώ κέρδισα αυτή τη σπουδαία Πολιτεία τρεις φορές, με διαφορά σχεδόν 40 μονάδων!Επιπλέον, θα ήταν μια πολύ καλή και εύκολη ΝΙΚΗ για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και, ειδικότερα, για τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία, έναν χώρο όπου θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε μερικές ΝΙΚΕΣ!Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε εδώ και πολύ καιρό τη «Sunshine Protection Act», με μια απόλυτα διακομματική ψηφοφορία, 308-117. Εδώ και μήνες, το νομοσχέδιο έχει μπλοκαριστεί στη Γερουσία — ένα μέρος όπου τα πράγματα πηγαίνουν για να πεθάνουν — από τον Τομ Κότον! Και για ποιο λόγο, πέρα από το «εγώ» του;Ο λόγος για τον οποίο το μέτρο καταργήθηκε στο παρελθόν ήταν ότι ορισμένοι βουλευτές και γερουσιαστές, πολλά χρόνια πριν, το χρησιμοποίησαν ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για πολύ σημαντικότερα νομοσχέδια — και κέρδισαν πολλά σε αντάλλαγμα! Όλοι το αγαπούσαν, αλλά το εγκατέλειψαν προκειμένου να εξασφαλίσουν «μεγαλύτερα, καλύτερα και πιο σημαντικά» πράγματα.Δώστε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μια νίκη στη Γερουσία, για αλλαγή!Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, και όλα τα μέλη της Βουλής, Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, που ενέκριναν με τόσο μεγάλη πλειοψηφία τη «No More Ridiculous Changing of Your Clocks Act» και που θέλουν τόσο έντονα τον «ΗΛΙΟ» τους το απόγευμα, αντί για νωρίς το πρωί — κάτι που αγαπούν οι αγρότες, οι λάτρεις των σπορ και ο αθλητισμός γενικότερα (παρακάτω υπάρχει αντίγραφο επιστολής του PGA TOUR!).Η θερινή ώρα έχει ποσοστό υποστήριξης 65%-35% στις δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί να μην έχει; Ποιος δεν θα ήθελε περισσότερο «ΗΛΙΟ» το απόγευμα παρά το πρωί;Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι βοηθά στην καταπολέμηση της ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, κάτι στο οποίο έχω κάνει ιστορική δουλειά, επειδή ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ.Το να μη θέλει κανείς να αλλάζει τα πολλά ρολόγια του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε καμπαναριά εκκλησιών και δημοτικά κτίρια, είναι πάντως ένα ζήτημα 100%.ΠΑΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ, ΤΟΜ, ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ! ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ!Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα».