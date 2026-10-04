Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ο Τραμπ «έβγαλε στη φόρα» το κινητό Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα: Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν
Ο Τραμπ «έβγαλε στη φόρα» το κινητό Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα: Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν
Ο Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει και στο παρελθόν, το 2015, το προσωπικό τηλέφωνο του αείμνηστου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσής τους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε το Σάββατο το προσωπικό τηλέφωνο του γερουσιαστή και «φίλου» του Τομ Κότον, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή του Άρκανσο, επειδή μπλοκάρει νομοσχέδιο που προβλέπει τη μόνιμη εφαρμογή της θερινής ώρας.
Παρότι χαρακτήρισε τον Κότον «φίλο», ο Τραμπ επιτέθηκε στον γερουσιαστή της Αρκάνσα, ο οποίος αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην προτεινόμενη Sunshine Protection Act, που θα καθιστούσε μόνιμη τη θερινή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Για κάποιον λόγο, ο Τομ σταματά το νομοσχέδιο και, στη Γερουσία, είναι πολύ εύκολο να προχωρήσει — χρειάζεται μόνο ένας! Θα πρέπει να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία, με διακομματική στήριξη», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.
«Γι’ αυτό, όλοι στο Αρκάνσα, μια Πολιτεία που αγαπώ και την οποία κέρδισα τρεις φορές, την τελευταία με διαφορά 34 μονάδων, να πουν στον Τομ: ΚΑΝ’ ΤΟ!»
Ο Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει και στο παρελθόν, το 2015, το προσωπικό τηλέφωνο του αείμνηστου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσής τους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές.
Η Sunshine Protection Act εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με μεγάλη πλειοψηφία τον Ιούλιο, με ψήφους 308-117, όμως έχει «κολλήσει» στη Γερουσία, όπου απαιτούνται 60 ψήφοι για να ξεπεραστεί το filibuster και να προχωρήσει η διαδικασία.
Ο Κότον, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στις 3 Νοεμβρίου, δεν πτοήθηκε από την επίθεση του προέδρου.
«Σε κανέναν δεν αρέσει να αλλάζει η ώρα, ούτε σε εμένα, αλλά το Κογκρέσο έχει θεσπίσει πολλές φορές στο παρελθόν τη μόνιμη θερινή ώρα και κάθε φορά την καταργούσε, όταν οι Αμερικανοί βίωναν τις παράλογα αργές ανατολές του ήλιου κατά τους χειμερινούς μήνες», απάντησε ο γερουσιαστής από την Αρκάνσα στο X.
Παρότι χαρακτήρισε τον Κότον «φίλο», ο Τραμπ επιτέθηκε στον γερουσιαστή της Αρκάνσα, ο οποίος αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην προτεινόμενη Sunshine Protection Act, που θα καθιστούσε μόνιμη τη θερινή ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Για κάποιον λόγο, ο Τομ σταματά το νομοσχέδιο και, στη Γερουσία, είναι πολύ εύκολο να προχωρήσει — χρειάζεται μόνο ένας! Θα πρέπει να περάσει με συντριπτική πλειοψηφία, με διακομματική στήριξη», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.
«Γι’ αυτό, όλοι στο Αρκάνσα, μια Πολιτεία που αγαπώ και την οποία κέρδισα τρεις φορές, την τελευταία με διαφορά 34 μονάδων, να πουν στον Τομ: ΚΑΝ’ ΤΟ!»
Ο Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει και στο παρελθόν, το 2015, το προσωπικό τηλέφωνο του αείμνηστου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσής τους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές.
Η Sunshine Protection Act εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με μεγάλη πλειοψηφία τον Ιούλιο, με ψήφους 308-117, όμως έχει «κολλήσει» στη Γερουσία, όπου απαιτούνται 60 ψήφοι για να ξεπεραστεί το filibuster και να προχωρήσει η διαδικασία.
Ο Κότον, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του στις 3 Νοεμβρίου, δεν πτοήθηκε από την επίθεση του προέδρου.
«Σε κανέναν δεν αρέσει να αλλάζει η ώρα, ούτε σε εμένα, αλλά το Κογκρέσο έχει θεσπίσει πολλές φορές στο παρελθόν τη μόνιμη θερινή ώρα και κάθε φορά την καταργούσε, όταν οι Αμερικανοί βίωναν τις παράλογα αργές ανατολές του ήλιου κατά τους χειμερινούς μήνες», απάντησε ο γερουσιαστής από την Αρκάνσα στο X.
No one likes changing the clock, me included, but Congress has enacted permanent Daylight Savings Time multiple times before and repealed it each time once Americans experienced absurdly late sunrises in the winter. Arkansans don’t want their kids going to school in the pitch dark, and I’ll always put Arkansas first.— Tom Cotton (@SenTomCotton) October 3, 2026
«Οι κάτοικοι της Αρκάνσα δεν θέλουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και εγώ θα βάζω πάντα την Αρκάνσα πάνω απ’ όλα».
Οι ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει να εφαρμόσουν μόνιμα τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τη δεκαετία του 1970, όμως τελικά επέστρεψαν στην αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες για την καθιέρωση μόνιμης θερινής ώρας.
Ωστόσο, ο Κότον έχει υποστηρίξει ότι το να ξεκινά η ημέρα μέσα στο σκοτάδι κατά τους χειμερινούς μήνες έχει αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά που περιμένουν τα σχολικά λεωφορεία το πρωί.
Ο Τραμπ είχε εντείνει την πίεση προς τον Κότον για το ζήτημα της θερινής ώρας, στοχοποιώντας τον σε μια οργισμένη ανάρτηση την Παρασκευή, μία ημέρα πριν δημοσιοποιήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του.
«Κανείς δεν θέλει να σπαταλά τον πολύτιμο χρόνο του τρέχοντας από εδώ κι από εκεί για να γυρίζει τα ρολόγια δύο φορές τον χρόνο, και το να έχουμε ηλιοφάνεια το απόγευμα είναι καλύτερο από το να έχουμε ήλιο νωρίς το πρωί!» πρόσθεσε αργότερα ο Τραμπ.
«Είναι πολύ δαπανηρό για το έθνος μας, όταν υπάρχουν ψηλά και επικίνδυνα σημεία που πρέπει να προσεγγιστούν, όπως στις εκκλησίες και στα δημοτικά κτίρια. Σχεδόν όλοι θέλουν να περάσει η Sunshine Protection Act, εκτός από τον Τομ Κότον».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:
«Αν ο Τομ Κότον έβαζε πραγματικά την Αρκάνσα πάνω απ’ όλα, θα του έδινε μία επιπλέον ώρα ηλιοφάνειας και, το σημαντικότερο, οι κάτοικοι δεν θα χρειαζόταν να τρέχουν σε όλο το σπίτι, στις φάρμες, στους χώρους εργασίας τους και παντού αλλού, δύο φορές τον χρόνο, για να αλλάζουν τα ρολόγια τους — και συχνά να το ξεχνούν.
Αυτό σημαίνει πραγματικά να βάζεις την Αρκάνσα ΠΡΩΤΗ. Και το γνωρίζω, γιατί, σε αντίθεση με τον Τομ, εγώ κέρδισα αυτή τη σπουδαία Πολιτεία τρεις φορές, με διαφορά σχεδόν 40 μονάδων!
Επιπλέον, θα ήταν μια πολύ καλή και εύκολη ΝΙΚΗ για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και, ειδικότερα, για τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία, έναν χώρο όπου θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε μερικές ΝΙΚΕΣ!
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε εδώ και πολύ καιρό τη «Sunshine Protection Act», με μια απόλυτα διακομματική ψηφοφορία, 308-117. Εδώ και μήνες, το νομοσχέδιο έχει μπλοκαριστεί στη Γερουσία — ένα μέρος όπου τα πράγματα πηγαίνουν για να πεθάνουν — από τον Τομ Κότον! Και για ποιο λόγο, πέρα από το «εγώ» του;
Ο λόγος για τον οποίο το μέτρο καταργήθηκε στο παρελθόν ήταν ότι ορισμένοι βουλευτές και γερουσιαστές, πολλά χρόνια πριν, το χρησιμοποίησαν ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για πολύ σημαντικότερα νομοσχέδια — και κέρδισαν πολλά σε αντάλλαγμα! Όλοι το αγαπούσαν, αλλά το εγκατέλειψαν προκειμένου να εξασφαλίσουν «μεγαλύτερα, καλύτερα και πιο σημαντικά» πράγματα.
Δώστε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μια νίκη στη Γερουσία, για αλλαγή!
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, και όλα τα μέλη της Βουλής, Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, που ενέκριναν με τόσο μεγάλη πλειοψηφία τη «No More Ridiculous Changing of Your Clocks Act» και που θέλουν τόσο έντονα τον «ΗΛΙΟ» τους το απόγευμα, αντί για νωρίς το πρωί — κάτι που αγαπούν οι αγρότες, οι λάτρεις των σπορ και ο αθλητισμός γενικότερα (παρακάτω υπάρχει αντίγραφο επιστολής του PGA TOUR!).
Η θερινή ώρα έχει ποσοστό υποστήριξης 65%-35% στις δημοσκοπήσεις, αλλά γιατί να μην έχει; Ποιος δεν θα ήθελε περισσότερο «ΗΛΙΟ» το απόγευμα παρά το πρωί;
Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι βοηθά στην καταπολέμηση της ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, κάτι στο οποίο έχω κάνει ιστορική δουλειά, επειδή ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΚΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ.
Το να μη θέλει κανείς να αλλάζει τα πολλά ρολόγια του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε καμπαναριά εκκλησιών και δημοτικά κτίρια, είναι πάντως ένα ζήτημα 100%.
ΠΑΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ, ΤΟΜ, ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ! ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ!
Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα».
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