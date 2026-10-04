Αποκάλυψη Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, πρότειναν τριμερή συνάντηση μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική δήλωση, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο





Όπως αναφέρει το







Зеленський заявив, що Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі з РФ та США на технічному рівні в ОАЕ або іншій країні до кінця жовтня. За його словами, нині очікують рішення Росії https://t.co/WGRt5sSeEo — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) October 4, 2026

Θετική απάντηση από το Κίεβο Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της ουκρανικής πλευράς να στηρίξει μια τέτοια πρόταση και να συμμετάσχει στις συνομιλίες έως το τέλος Οκτωβρίου.



«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποια νέα πληροφορία. Είμαστε ανοιχτοί στα Εμιράτα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προτείνει η αμερικανική πλευρά», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσινγκτον έχει διαβιβάσει ή πρόκειται να διαβιβάσει αντίστοιχη πρόταση και προς τη ρωσική πλευρά και πλέον αναμένει την απάντηση της Μόσχας.



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Η προηγούμενη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ζελένσκι είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.



Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι αναμένει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε επαναλάβει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «οποιαδήποτε στιγμή».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ έως το τέλος Οκτωβρίου, σε τεχνικό επίπεδο, αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι Όπως αναφέρει το suspilne.media , ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη σχετική δήλωση, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο.«Χθες, για παράδειγμα, μίλησα με τη διαπραγματευτική ομάδα, την αμερικανική ομάδα. Η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σήμερα σε επαφή με την Ουκρανία και τη Ρωσία και προτείνει να πραγματοποιηθεί, με κάποιον τρόπο, έως το τέλος Οκτωβρίου μία συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερή μορφή», δήλωσε ο Ζελένσκι.Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχε επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της ουκρανικής πλευράς να στηρίξει μια τέτοια πρόταση και να συμμετάσχει στις συνομιλίες έως το τέλος Οκτωβρίου.«Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποια νέα πληροφορία. Είμαστε ανοιχτοί στα Εμιράτα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προτείνει η αμερικανική πλευρά», ανέφερε.Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσινγκτον έχει διαβιβάσει ή πρόκειται να διαβιβάσει αντίστοιχη πρόταση και προς τη ρωσική πλευρά και πλέον αναμένει την απάντηση της Μόσχας.«Γνωρίζω ότι θα το προτείνουν και στη ρωσική πλευρά ή ότι το έχουν ήδη προτείνει. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη σειρά των ενεργειών και θα περιμένουμε την απάντηση. Εμείς ανταποκρινόμαστε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Ζελένσκι είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι αναμένει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε επαναλάβει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «οποιαδήποτε στιγμή».

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε γνωστοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε τη διεξαγωγή νέου τριμερούς γύρου συνομιλιών, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αντικείμενο τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.



Τότε είχε επισημάνει ότι δεν είχε ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνάντηση.



Την ίδια ημέρα, το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προετοιμασίες για μια συνάντηση στο σχήμα Ουκρανία–ΗΠΑ–Ρωσία.