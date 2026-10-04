Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Φρικτό τροχαίο στο Μαλιμπού: 16χρονος με SUV έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο σεφ που κοιμόταν μέσα και τον σκότωσε
Φρικτό τροχαίο στο Μαλιμπού: 16χρονος με SUV έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο σεφ που κοιμόταν μέσα και τον σκότωσε
Ο 51χρονος Ryo Uchimiya κοιμόταν στο αυτοκίνητό του όταν SUV που οδηγούσε 16χρονος έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή του φονικού τροχαίου στον Pacific Coast Highway (PCH) στο Μαλιμπού, όπου ένας 51χρονος σεφ έχασε τη ζωή του, ενώ κοιμόταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του.
Στο βίντεο φαίνεται ένα SUV να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο και κινηθεί προς την άκρη του οδοστρώματος. Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο αυτοκίνητο του Ryo Uchimiya, όπως ήταν το όνομα του σεφ.
Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το αυτοκίνητο του 51χρονου έπεσε πάνω σε δεύτερο όχημα, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε σε τρίτο αυτοκίνητο. Στις εικόνες ακούγεται ο δυνατός ήχος της πρώτης πρόσκρουσης και στη συνέχεια το σφύριγμα των ελαστικών.
Ο Uchimiya βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του μετά το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου, κοντά στην Carbon Canyon Road, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «California Post», ο 51χρονος είχε φτάσει νωρίς στην περιοχή και είχε αποκοιμηθεί στο αυτοκίνητό του, καθώς ετοιμαζόταν για δουλειά σε εκδήλωση catering.
Συνάδελφοί του ανέφεραν ότι ο Uchimiya είχε εργαστεί στο Nobu Malibu το προηγούμενο βράδυ. Εργαζόταν στο γνωστό εστιατόριο για χρόνια.
Το SUV οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν προς τα ανατολικά στον PCH. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.
Το 99.1 FM μετέδωσε ότι η ταχύτητα του SUV εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 50 μίλια την ώρα (περίπου 80 χλμ./ώρα), όταν ο οδηγός έστριψε απότομα και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Στο βίντεο φαίνεται ένα SUV να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο, πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο και κινηθεί προς την άκρη του οδοστρώματος. Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο αυτοκίνητο του Ryo Uchimiya, όπως ήταν το όνομα του σεφ.
Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το αυτοκίνητο του 51χρονου έπεσε πάνω σε δεύτερο όχημα, το οποίο με τη σειρά του χτύπησε σε τρίτο αυτοκίνητο. Στις εικόνες ακούγεται ο δυνατός ήχος της πρώτης πρόσκρουσης και στη συνέχεια το σφύριγμα των ελαστικών.
Ο Uchimiya βρέθηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του μετά το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου, κοντά στην Carbon Canyon Road, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «California Post», ο 51χρονος είχε φτάσει νωρίς στην περιοχή και είχε αποκοιμηθεί στο αυτοκίνητό του, καθώς ετοιμαζόταν για δουλειά σε εκδήλωση catering.
Συνάδελφοί του ανέφεραν ότι ο Uchimiya είχε εργαστεί στο Nobu Malibu το προηγούμενο βράδυ. Εργαζόταν στο γνωστό εστιατόριο για χρόνια.
Το SUV οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος κινούνταν προς τα ανατολικά στον PCH. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.
Το 99.1 FM μετέδωσε ότι η ταχύτητα του SUV εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 50 μίλια την ώρα (περίπου 80 χλμ./ώρα), όταν ο οδηγός έστριψε απότομα και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το SUV να πέρασε τη λευκή γραμμή που οριοθετεί τη λωρίδα κυκλοφορίας από την άκρη του δρόμου, πριν χτυπήσει το όχημα του Uchimiya.
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