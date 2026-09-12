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Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας
Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας
Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 359 χιλιομέτρων, περίπου 125 χλμ. βόρεια της Τζακάρτα - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στην Ιάβα της Ινδονησίας, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:23 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 359 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 115 χιλιόμετρα από την Τελούκναγκα, στην επαρχία Μπάντεν, στη δυτική Ιάβα.
Το μεγάλο εστιακό βάθος σημαίνει ότι η σεισμική ενέργεια διανύει σημαντική απόσταση πριν φτάσει στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, σεισμοί αυτού του τύπου μπορούν να γίνουν αισθητοί σε ευρεία περιοχή, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν τις ίδιες καταστροφικές επιπτώσεις με έναν ρηχότερο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για το ακριβές εστιακό βάθος ενδέχεται να αναθεωρηθούν.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:23 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 359 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 115 χιλιόμετρα από την Τελούκναγκα, στην επαρχία Μπάντεν, στη δυτική Ιάβα.
🇮🇩 A magnitude 6.6 just hit off Java, Indonesia, deep enough that the ground usually shrugs it off.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 11, 2026
It struck about 115 km from Teluknaga in Banten, roughly 359 km underground.
Jakarta is close enough that people can feel a light shake, but a quake that far down rarely wrecks…
Αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή της ΤζακάρταΣύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 125 χιλιόμετρα βόρεια της Τζακάρτα, μιας μητροπολιτικής περιοχής με εκατομμύρια κατοίκους. Η δόνηση καταγράφηκε επίσης περίπου 787 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σιγκαπούρης.
Το μεγάλο εστιακό βάθος σημαίνει ότι η σεισμική ενέργεια διανύει σημαντική απόσταση πριν φτάσει στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, σεισμοί αυτού του τύπου μπορούν να γίνουν αισθητοί σε ευρεία περιοχή, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν τις ίδιες καταστροφικές επιπτώσεις με έναν ρηχότερο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.
Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για το ακριβές εστιακό βάθος ενδέχεται να αναθεωρηθούν.
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