Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας
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Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 359 χιλιομέτρων, περίπου 125 χλμ. βόρεια της Τζακάρτα - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Ισχυρός σεισμός 6,6 Ρίχτερ στην Ιάβα της Ινδονησίας
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στην Ιάβα της Ινδονησίας, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:23 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 359 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 115 χιλιόμετρα από την Τελούκναγκα, στην επαρχία Μπάντεν, στη δυτική Ιάβα.


Αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή της Τζακάρτα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 125 χιλιόμετρα βόρεια της Τζακάρτα, μιας μητροπολιτικής περιοχής με εκατομμύρια κατοίκους.   Η δόνηση καταγράφηκε επίσης περίπου 787 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σιγκαπούρης.

Το μεγάλο εστιακό βάθος σημαίνει ότι η σεισμική ενέργεια διανύει σημαντική απόσταση πριν φτάσει στην επιφάνεια. Για τον λόγο αυτό, σεισμοί αυτού του τύπου μπορούν να γίνουν αισθητοί σε ευρεία περιοχή, χωρίς απαραίτητα να προκαλούν τις ίδιες καταστροφικές επιπτώσεις με έναν ρηχότερο σεισμό αντίστοιχου μεγέθους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Κλείσιμο
Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για το ακριβές εστιακό βάθος ενδέχεται να αναθεωρηθούν.

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