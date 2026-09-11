Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας ομολόγησε τη δολοφονία μητέρας 7 παιδιών πριν από 30 χρόνια, έκρυβε το πτώμα σπίτι του και μετά το πέταξε σε κάδο απορριμάτων

Ο 66χρονος Τρέβορ Ντάνκλεϊ παραδέχτηκε ότι εκείνος ήταν ο δολοφόνος της Πατρίσια Λάσλεϊ, που εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1998 κοντά στο σπίτι της στα Δυτικά Μίντιλαντς





Όπως αναφέρει η







A man has been charged with the murder of Patricia Lashley, who went missing more than 27 years ago, having last been seen near her home in Dudley in September 1998.https://t.co/kd7oo7ybrL

Nearly three decades later Trevor Dunkley, 66, has been accused of her killing, and… — Killed Women (@KilledWomennw) July 10, 2026 Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, οι κατηγορίες σε βάρος του ασκήθηκαν έπειτα από ομολογίες που έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης.







Ο συνήγορος του 66χρονου, Μπαλμπίρ Σινγκ, απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, καθώς είχαν περάσει 28 χρόνια. Όπως ανέφερε, μετά τη δολοφονία, το πτώμα της γυναίκας τοποθετήθηκε στο κελάρι του σπιτιού, όπου και αποσυντέθηκε.



Πέταξε τα οστά σε κάδο απορριμάτων Περίπου εννέα μήνες με έναν χρόνο αργότερα, όταν ο Ντάνκλεϊ επρόκειτο να μετακομίσει, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ξεφορτώθηκε τον σκελετό της γυναίκας πετώντας τα οστά σε κάδους απορριμμάτων.



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Ο Ντάνκλεϊ παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Φορώντας γυαλιά με στρογγυλό σκελετό και γκρι πουλόβερ, άκουσε την απόφαση να παραμείνει προφυλακισμένος έως την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.



Στο ακροατήριο βρίσκονταν και αρκετά μέλη της οικογένειας της Πατρίσια Λάσλεϊ, τα οποία παρακολούθησαν τον 66χρονο να δηλώνει ένοχος.



Η Λάσλεϊ είχε μετακομίσει στο Ντάντλεϊ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σύχναζε σε γνωστό κλαμπ, καθώς και σε παμπ της περιοχής.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την εξαφάνιση μιας μητέρας επτά παιδιών στη Βρετανία , η υπόθεση που παρέμενε για χρόνια ανεξιχνίαστη πήρε μια δραματική τροπή, με έναν 66χρονο άνδρα να δηλώνει ένοχος για τη δολοφονία της, ενώ στο δικαστήριο αποκάλυψε ότι αφού τη σκότωσε έκρυψε τη σορό της στο κελάρι του σπιτιού του και όταν το πτώμα αποσυντέθηκε το έβαλε σε σακούλα σκουπιδιών και το πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.Όπως αναφέρει η Daily Mail , η Πατρίσια Λάσλεϊ εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1998, κοντά στο σπίτι της στο Ντάντλεϊ, στα Δυτικά Μίντιλαντς. Από τότε τα ίχνη της είχαν χαθεί, χωρίς ποτέ να εντοπιστεί η σορός της.Ο Τρέβορ Ντάνκλεϊ, επίσης από το Ντάντλεϊ, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Γουλβερχάμπτον και παραδέχθηκε τόσο τη δολοφονία της όσο και την κατηγορία ότι εμπόδισε τη νόμιμη ταφή της.Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, οι κατηγορίες σε βάρος του ασκήθηκαν έπειτα από ομολογίες που έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης.Η πιο ανατριχιαστική λεπτομέρεια της υπόθεσης αποκαλύφθηκε, όταν ο δικαστής Μάικλ Τσέιμπερς ρώτησε εάν είχε εντοπιστεί η σορός της Λάσλεϊ.Ο συνήγορος του 66χρονου, Μπαλμπίρ Σινγκ, απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, καθώς είχαν περάσει 28 χρόνια. Όπως ανέφερε, μετά τη δολοφονία, το πτώμα της γυναίκας τοποθετήθηκε στο κελάρι του σπιτιού, όπου και αποσυντέθηκε.Περίπου εννέα μήνες με έναν χρόνο αργότερα, όταν ο Ντάνκλεϊ επρόκειτο να μετακομίσει, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, ξεφορτώθηκε τον σκελετό της γυναίκας πετώντας τα οστά σε κάδους απορριμμάτων.Ο συνήγορός του υποστήριξε ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου ότι η υπόθεση στηρίζεται ουσιαστικά σε όσα ο ίδιος ο κατηγορούμενος αποκάλυψε στις Αρχές, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα απτά στοιχεία για το τι είχε συμβεί στην 28χρονη τότε υπόθεση.Ο Ντάνκλεϊ παρέμεινε ανέκφραστος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Φορώντας γυαλιά με στρογγυλό σκελετό και γκρι πουλόβερ, άκουσε την απόφαση να παραμείνει προφυλακισμένος έως την ανακοίνωση της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.Στο ακροατήριο βρίσκονταν και αρκετά μέλη της οικογένειας της Πατρίσια Λάσλεϊ, τα οποία παρακολούθησαν τον 66χρονο να δηλώνει ένοχος.Η Λάσλεϊ είχε μετακομίσει στο Ντάντλεϊ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σύχναζε σε γνωστό κλαμπ, καθώς και σε παμπ της περιοχής.



Γνωρίζονταν μεταξύ τους Οι Αρχές είχαν αναφέρει στο παρελθόν ότι η γυναίκα και ο Ντάνκλεϊ γνωρίζονταν μεταξύ τους.



Το 2017, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνισή της, η οικογένειά της είχε απευθύνει νέα έκκληση για πληροφορίες, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε επιτέλους να δοθεί μια απάντηση για την τύχη της. Εάν ζούσε σήμερα, η Πατρίσια Λάσλεϊ θα ήταν 61 ετών και θα ήταν πλέον γιαγιά.



Η γυναίκα ήταν γνωστή στην περιοχή και ως Πατ ή Τζέιντ, ενώ είχε χρησιμοποιήσει επίσης τα ονόματα Βανέσα και Τρίσια, καθώς και το επώνυμο Μπράντφορντ. Είχε επίσης συνδέσεις με το Λονδίνο, το Νιούκαστλ, την Ουαλία και τη Σκωτία.



Η ομολογία του Ντάνκλεϊ, 28 χρόνια μετά την εξαφάνιση, δίνει πλέον μια απάντηση στο βασικό ερώτημα που βασάνιζε την οικογένεια της Λάσλεϊ επί δεκαετίες. Ωστόσο, καθώς η σορός της δεν έχει βρεθεί ποτέ, ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της υπόθεσης παραμένει χωρίς φυσικό αποδεικτικό ίχνος.