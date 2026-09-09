Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι χτύπησε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ρωσίας στη Σιβηρία, «το πιο βαθύ πλήγμα σε ρωσικό έδαφος»

Τις επιθέσεις εξήρε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έκανε λόγο για χτυπήματα που πλήττουν την ρωσική οικονομία





Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν δύο μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία, στο Νόβι Ουρένγκοϊ και στην περιφέρεια Πουρόφσκι. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στην περιφέρεια Γιαμάλ -Νένετς, την καρδιά της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου.





«Για την επίτευξη των στόχων τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ειδικών δυνάμεων διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα. Έως σήμερα, η περιοχή αυτή θεωρείτο μια απολύτως ασφαλής ζώνη στα μετόπισθεν» για τη Ρωσία, πρόσθεσαν.



Thank you for this accuracy and long-range capability! It is important that we respond to Russia’s war in a completely justified way – and in a way the enemy can truly feel. Every such strike reduces Russia’s ability to delay the decisions needed for diplomacy. https://t.co/kakZluAowY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2026 «Δεχθήκαμε μια σπάνια επίθεση μεγάλου βεληνεκούς» Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα, μια σπάνια επίθεση μεγάλου βεληνεκούς και η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια.



More footage from Sochi, Russia, now under Ukrainian aerial and naval drone attack. #Russia pic.twitter.com/QjUUallNQb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2026 «Σήμερα αποκρούστηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά», δήλωσε ο Ντμίτρι Αρτιουχόφ, o κυβερνήτης του αυτόνομου εδάφους Γιαμάλ-Νενέτς.



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Η πόλη Νόβι Ουρένγκοϊ χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ανακάλυψη ενός πλούσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου, αυτού του Ουρένγκοϊ.



🇺🇦🤜🇷🇺Ukraine Shifts War to Siberia: 3,200 km Precision Strike Hits Core Russian Energy Hub



​By striking the Novy Urengoy condensate preparation plant—over 3,200 kilometers from its borders—Ukraine has dramatically expanded the strategic geography of the conflict, proving that… pic.twitter.com/8vnRycmEos — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) September 9, 2026 Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία , σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν τη ρωσική οικονομία.Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν δύο μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία, στο Νόβι Ουρένγκοϊ και στην περιφέρεια Πουρόφσκι. Και οι δύο περιοχές βρίσκονται στην περιφέρεια Γιαμάλ -Νένετς, την καρδιά της ρωσικής παραγωγής φυσικού αερίου.Σε μήνυμά τους στο Telegram επιβεβαίωσαν ότι «διεξήγαγαν το πιο βαθύ πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου», και τόνισαν ότι στόχευσαν «δύο κολοσσούς της ρωσικής βιομηχανίας επεξεργασίας φυσικού αερίου».«Για την επίτευξη των στόχων τους, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ειδικών δυνάμεων διένυσαν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα. Έως σήμερα, η περιοχή αυτή θεωρείτο μια απολύτως ασφαλής ζώνη στα μετόπισθεν» για τη Ρωσία, πρόσθεσαν.Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα, μια σπάνια επίθεση μεγάλου βεληνεκούς και η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια.«Σήμερα αποκρούστηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μίας από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η πτώση των συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιά», δήλωσε ο Ντμίτρι Αρτιουχόφ, o κυβερνήτης του αυτόνομου εδάφους Γιαμάλ-Νενέτς.Από την επίθεση δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, δήλωσε, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».Η πόλη Νόβι Ουρένγκοϊ χτίστηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ανακάλυψη ενός πλούσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου, αυτού του Ουρένγκοϊ.



Αυξάνουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς Εδώ και εβδομάδες, η Ουκρανία και η Ρωσία αυξάνουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στοχεύοντας βιομηχανικές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δομές εφοδιαστικής αλυσίδας.



Την ευθύνη για το πλήγμα αυτό στα Ουράλια ανέλαβε η ομάδα Fire Point, ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες των ουκρανικών επιθέσεων σε μεγάλο βάθος στην ενδοχώρα της Ρωσίας.



Ο μπλόγκερ και πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Σέρχι Στερνένκο δήλωσε ότι διανύοντας τροχιά 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Ουκρανίας, το εν λόγω μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημείωσε "νέο ρεκόρ".



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία βομβαρδίζει ρωσικές περιοχές που βρίσκονται πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου. Στα τέλη Ιουλίου, είχε εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απομακρυσμένων περιοχών, όπως το Μπασκορτοστάν και η Τσουβασία.