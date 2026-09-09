Σε καραντίνα η περιοχή γύρω από τη Μόσχα, εντοπίστηκαν κρούσματα της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών

Είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από έντομα και προσβάλλει τα βοοειδή - Δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους - Απαγορεύεται η μεταφορά βοοειδών, προϊόντων τους και ζωοτροφών προς και από την περιοχή που έχει μπει σε καραντίνα