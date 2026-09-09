Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ο Ισραέλ Κατς αποκλείει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη νότια Συρία
Ο Ισραέλ Κατς αποκλείει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη νότια Συρία
Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, την ώρα που εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επανέλαβε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Συρία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στους στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.
«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από εδώ, στο μέγαρό του στη Δαμασκό: είμαστε εδώ στο όρος Ερμών, είμαστε στη ζώνη ασφαλείας και δεν θα κουνηθούμε από εδώ», είπε ο Κατς.
Ο Ισραηλινός υπουργός επισκέφθηκε τους στρατιώτες που σταθμεύουν στη νότια Συρία και πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας την οργή της Δαμασκού που κατήγγειλε «την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή τους να διατηρήσει το Ισραήλ στρατιωτική παρουσία στη «ζώνη ασφαλείας», στη νότια Συρία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.
Σε αυτήν την επίσκεψη ο Κατς συνόδευε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος από την πλευρά του είπε ότι «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα» του Ισραήλ.
«Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ολόκληρος αυτός ο άξονας (σ.σ. οι σύμμαχοι του Ιράν) τελικά θα καταρρεύσει», είπε.
Ο Κατς συμπλήρωσε ότι το Ιράν «κινεί τα νήματα», προειδοποιώντας: «Το πλήξαμε δύο φορές και αν χρειαστεί θα χτυπήσουμε και τρίτη φορά, συνεχίζοντας να αποκρούουμε τις απειλές».
«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από εδώ, στο μέγαρό του στη Δαμασκό: είμαστε εδώ στο όρος Ερμών, είμαστε στη ζώνη ασφαλείας και δεν θα κουνηθούμε από εδώ», είπε ο Κατς.
Ο Ισραηλινός υπουργός επισκέφθηκε τους στρατιώτες που σταθμεύουν στη νότια Συρία και πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας την οργή της Δαμασκού που κατήγγειλε «την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας.
Defense Minister Katz on the Syrian border: "We are sending a very strong and clear message to the President of Syria sitting 35 kilometers away down there in the palace in Damascus: we are not moving from here - in order to defend against threats from any jihadist element on…— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 9, 2026
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή τους να διατηρήσει το Ισραήλ στρατιωτική παρουσία στη «ζώνη ασφαλείας», στη νότια Συρία, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης, αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.
Σε αυτήν την επίσκεψη ο Κατς συνόδευε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ο οποίος από την πλευρά του είπε ότι «δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα» του Ισραήλ.
Το Ιράν στα πρόθυρα της κατάρρευσηςΟ Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, την ώρα που εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.
«Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ολόκληρος αυτός ο άξονας (σ.σ. οι σύμμαχοι του Ιράν) τελικά θα καταρρεύσει», είπε.
Ο Κατς συμπλήρωσε ότι το Ιράν «κινεί τα νήματα», προειδοποιώντας: «Το πλήξαμε δύο φορές και αν χρειαστεί θα χτυπήσουμε και τρίτη φορά, συνεχίζοντας να αποκρούουμε τις απειλές».
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