Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, οι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν, οι εχθροί της θα χάσουν

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς κανέναν, όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος μετά το υπουργικό συμβούλιο