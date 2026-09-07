Τρεις άνδρες μαχαιρώθηκαν πριν τη παρέλαση για την Ημέρα των Αμερικανών από τις Δυτικές Ινδίες στο Μπρούκλιν, δείτε βίντεο

Ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη -Τι είναι η παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών





Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ένας 32χρονος και ένας 23χρονος τραυματίστηκαν στον λαιμό, ενώ ένας 36χρονος στο πρόσωπο κοντά στην Carroll Street και την Utica Avenue γύρω στις 5:48 π.μ.



Three men stabbed as Brooklyn J’Ouvert was kicking off.



A 32-year-old and a 23-year-old were stabbed in the neck.



A 36-year-old was stabbed in the face near Utica Ave in Crown Heights around 5:45 a.m.



One victim is in critical condition.



No arrests.pic.twitter.com/u4VoxcwdSZ — Logan Wheeler (@TheLoganWheeler) September 7, 2026 Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (EMS) έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους τραυματίες εσπευσμένα στο Kings County Hospital. Ο 23χρονος και ο 36χρονος νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, όμως ο 32χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.



Η επίθεση με το μαχαίρι συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το φεστιβάλ J’Ouvert, το οποίο ξεκινά πριν την αυγή, στις 6 π.μ., και διαρκεί μέχρι την έναρξη της παρέλασης στις 11 π.μ.







«Χιλιάδες αστυνομικοί της Νέας Υόρκης (NYPD) θα βρίσκονται στις διαδρομές της παρέλασης και στις γειτονικές περιοχές από το βράδυ της Κυριακής έως τη Δευτέρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές αποστολές του τμήματός μας για αυτή την εποχή του έτους», δήλωσε την Παρασκευή.



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Τι είναι η παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών Η παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών είναι μια ετήσια γιορτή του πολιτισμού των Δυτικών Ινδιών, που πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου ή γύρω από αυτή την ημερομηνία στη γειτονιά Crown Heights του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Διοργανώνεται από την Ένωση Καρναβαλιού της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών των Αμερικανών (WIADCA, West Indian American Day Carnival Association).



Η Παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών (γνωστή και απλά ως Παρέλαση της Ημέρας της Εργασίας) αποτελεί την κύρια εκδήλωση της ημέρας και προσελκύει από ένα έως τρία εκατομμύρια συμμετέχοντες. Οι θεατές και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και ακολουθούν την παρέλαση κατά μήκος της διαδρομής της στο Eastern Parkway.



Μερικά από τα νησιά των Δυτικών Ινδιών ή της Καραϊβικής που εκπροσωπούνται στην παρέλαση περιλαμβάνουν το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, την Αϊτή, τα Μπαρμπάντος, τη Δομίνικα, την Αγία Λουκία, την Τζαμάικα, τον Άγιο Βικέντιο και τη Γρενάδα, μαζί με ορισμένους Αφρο-Παναμέζους. Συμμετέχουν επίσης χώρες της ηπειρωτικής Καραϊβικής, όπως η Γουιάνα, το Σουρινάμ και το Μπελίζ.



Τρεις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Crown Heights του Μπρούκλιν τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9), λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης για την Ημέρα των Αμερικανών με καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες.Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ένας 32χρονος και ένας 23χρονος τραυματίστηκαν στον λαιμό, ενώ ένας 36χρονος στο πρόσωπο κοντά στην Carroll Street και την Utica Avenue γύρω στις 5:48 π.μ.Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (EMS) έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους τραυματίες εσπευσμένα στο Kings County Hospital. Ο 23χρονος και ο 36χρονος νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, όμως ο 32χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.Η επίθεση με το μαχαίρι συνέβη λίγα τετράγωνα μακριά από το φεστιβάλ J’Ouvert, το οποίο ξεκινά πριν την αυγή, στις 6 π.μ., και διαρκεί μέχρι την έναρξη της παρέλασης στις 11 π.μ.Η Αστυνομία ανέφερε ότι η παρέλαση θα διακοπεί αμέσως στις 5:30 μ.μ. — μια απόφαση που ελήφθη μετά τον πυροβολισμό έξι ατόμων κατά τη διάρκεια των περσινών εορτασμών, όπως δήλωσε η Επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις.«Χιλιάδες αστυνομικοί της Νέας Υόρκης (NYPD) θα βρίσκονται στις διαδρομές της παρέλασης και στις γειτονικές περιοχές από το βράδυ της Κυριακής έως τη Δευτέρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές αποστολές του τμήματός μας για αυτή την εποχή του έτους», δήλωσε την Παρασκευή.Η παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών είναι μια ετήσια γιορτή του πολιτισμού των Δυτικών Ινδιών, που πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου ή γύρω από αυτή την ημερομηνία στη γειτονιά Crown Heights του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Διοργανώνεται από την Ένωση Καρναβαλιού της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών των Αμερικανών (WIADCA, West Indian American Day Carnival Association).Η Παρέλαση της Ημέρας των Δυτικών Ινδιών (γνωστή και απλά ως Παρέλαση της Ημέρας της Εργασίας) αποτελεί την κύρια εκδήλωση της ημέρας και προσελκύει από ένα έως τρία εκατομμύρια συμμετέχοντες. Οι θεατές και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν και ακολουθούν την παρέλαση κατά μήκος της διαδρομής της στο Eastern Parkway.Μερικά από τα νησιά των Δυτικών Ινδιών ή της Καραϊβικής που εκπροσωπούνται στην παρέλαση περιλαμβάνουν το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, την Αϊτή, τα Μπαρμπάντος, τη Δομίνικα, την Αγία Λουκία, την Τζαμάικα, τον Άγιο Βικέντιο και τη Γρενάδα, μαζί με ορισμένους Αφρο-Παναμέζους. Συμμετέχουν επίσης χώρες της ηπειρωτικής Καραϊβικής, όπως η Γουιάνα, το Σουρινάμ και το Μπελίζ.

Περιστατικά βίας στον εορτασμό της ημέρας Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις, που τιμούν τον πολιτισμό της Καραϊβικής, έχουν σημαδευτεί τα τελευταία χρόνια από διάφορα περιστατικά βίας, τα οποία έχουν αφήσει πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.



Το 2015, ο Carey Gabay, βοηθός του τότε κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων εκείνης της ημέρας, αφού βρέθηκε στη μέση διασταυρούμενων πυρών συμμοριών.



Την επόμενη χρονιά, δύο άτομα — ένας 22χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου St. John’s και ένας 17χρονος — σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς. Το 2011, μια 56χρονη μητέρα από το Μπρούκλιν έπεσε νεκρή ενώ προστάτευε την οικογένειά της από πυροβολισμούς, καθώς καθόταν στα σκαλιά του σπιτιού της στο Crown Heights.