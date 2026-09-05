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Πρωτοφανής επίθεση στη βρετανική κυβέρνηση από τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ: Έχουν χάσει τα μυαλά τους, μισούν τους Εβραίους
Πρωτοφανής επίθεση στη βρετανική κυβέρνηση από τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ: Έχουν χάσει τα μυαλά τους, μισούν τους Εβραίους
Τα σχόλια του Μάικ Χάκαμπι για το Λονδίνο, έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν συνηθίζονται από Αμερικανούς αξιωματούχους
Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση για αντισημιτισμό, μετά τη δήλωση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών που χαρακτήρισε φριχτή την κατάσταση στη Γάζα.
«Οι Βρετανοί έχουν χάσει τα μυαλά τους. Το μίσος για τους Εβραίους από την κυβέρνησή τους δεν γνωρίζει ούτε όρια, ούτε από γεγονότα», έγραψε στο Χ ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, αντιδρώντας στα σχόλια του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ.
Σχόλια τέτοιου τύπου για τη Βρετανία, έναν από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν συνηθίζονται από Αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Μίλιμπαντ, γιος Εβραίων προσφύγων στη Βρετανία, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρεται σε μια συνάντηση αφιερωμένη στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση.
«Ειλικρινά, αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό. Ξέρετε, οι ιστορίες που οι άνθρωποι μου είπαν, για μπλοκαρισμένα φάρμακα, για παιδιά που πεθαίνουν περιμένοντας ζωτικής σημασίας υλικό», δηλώνει ο Μίλιμπαντ στο βίντεο.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον Μίλιμπαντ ότι αγνοεί τα γεγονότα και ότι «φτιάχνει ένα βίντεο που προορίζεται για την κοινή γνώμη».
Δήλωσε ότι 22.500 τόνοι ιατρικών εφοδίων εισήλθαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, υπό την αμερικανική πίεση.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, δήλωσε ότι ο προκάτοχός του Κιρ Στάρμερ ήταν υπερβολικά διαλλακτικός με το Ισραήλ.
Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι εξετάζει μέτρα σε απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε αντίποινα.
«Οι Βρετανοί έχουν χάσει τα μυαλά τους. Το μίσος για τους Εβραίους από την κυβέρνησή τους δεν γνωρίζει ούτε όρια, ούτε από γεγονότα», έγραψε στο Χ ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, αντιδρώντας στα σχόλια του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ.
The Brits have lost it. The Jew hate of their government knows no boundaries and knows no facts. https://t.co/W6iZ1ZrHrR— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) September 5, 2026
Ο Μίλιμπαντ, γιος Εβραίων προσφύγων στη Βρετανία, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρεται σε μια συνάντηση αφιερωμένη στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση.
«Ειλικρινά, αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό. Ξέρετε, οι ιστορίες που οι άνθρωποι μου είπαν, για μπλοκαρισμένα φάρμακα, για παιδιά που πεθαίνουν περιμένοντας ζωτικής σημασίας υλικό», δηλώνει ο Μίλιμπαντ στο βίντεο.
Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον Μίλιμπαντ ότι αγνοεί τα γεγονότα και ότι «φτιάχνει ένα βίντεο που προορίζεται για την κοινή γνώμη».
Δήλωσε ότι 22.500 τόνοι ιατρικών εφοδίων εισήλθαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, υπό την αμερικανική πίεση.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, δήλωσε ότι ο προκάτοχός του Κιρ Στάρμερ ήταν υπερβολικά διαλλακτικός με το Ισραήλ.
Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι εξετάζει μέτρα σε απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγούσε σε αντίποινα.
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