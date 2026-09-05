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Η εταιρεία του Tetris «αδειάζει» τον Λευκό Οίκο για το παιχνίδι «Χτίσε το Τείχος»
Η εταιρεία του Tetris «αδειάζει» τον Λευκό Οίκο για το παιχνίδι «Χτίσε το Τείχος»
Η The Tetris Company ανακοίνωσε ότι δεν έδωσε καμία άδεια χρήσης του σήματος ή του περιεχομένου της - Αντιδράσεις για τα παιχνίδια με θέμα τη μετανάστευση
Η The Tetris Company (TTC), η εταιρεία που διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του δημοφιλούς Tetris, ξεκαθάρισε χθες Παρασκευή ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη στη δημιουργία ενός αμφιλεγόμενου βιντεοπαιχνιδιού που παρουσίασε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος.
Εκπρόσωπος της TTC δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», συμπληρώνοντας πως η νομική υπηρεσία εξετάζει τον φάκελο της υπόθεσης.
«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.
Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.
Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο – που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη – στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.
CAN'T STOP WINNING. 🎮— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026
Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.
LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg
Εκπρόσωπος της TTC δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», συμπληρώνοντας πως η νομική υπηρεσία εξετάζει τον φάκελο της υπόθεσης.
«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.
P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.— Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026
P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3
Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.
Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.
The White House has launched a retro arcade games website in which players can capture migrants and build a border wall.— The Telegraph (@Telegraph) September 4, 2026
Find out more about the initiative behind this ⤵️https://t.co/GClyVbjb9R pic.twitter.com/j1YKffNi76
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο – που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη – στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.
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