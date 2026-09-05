Ο Τραμπ υποβαθμίζει τον πόλεμο με το Ιράν ενόψει εκλογών: «Είναι μια σύγκρουση, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Ο Τραμπ υποβαθμίζει τον πόλεμο με το Ιράν ενόψει εκλογών: «Είναι μια σύγκρουση, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία και απέφυγε να χαρακτηρίσει τη σύγκρουση «πόλεμο»
Την προσπάθεια της κυβέρνησής του να περιορίσει τον πολιτικό αντίκτυπο της σύγκρουσης με το Ιράν συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική εμπλοκή «παιχνιδάκι» και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «μεγάλη επιτυχία». Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έγιναν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, την ώρα που η αύξηση των τιμών των καυσίμων προκαλεί ανησυχία στους Ρεπουμπλικάνους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε αναφέρει ότι δεν θα χαρακτήριζε «πόλεμο» τη σύγκρουση στο Ιράν.
«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή θεωρείται πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πώς θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε αναφέρει ότι δεν θα χαρακτήριζε «πόλεμο» τη σύγκρουση στο Ιράν.
«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.
Reporter: If the Iran conflict is not a war, then what exactly is it?— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
Trump: I call it a military conflict because it's small potatoes for us; it's not a big thing. pic.twitter.com/nP4vknCd1W
Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή θεωρείται πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου.
«Δεν πολεμάμε αυτή τη στιγμή», λέει ο ΤραμπΟ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν μόνο «σποραδικά πλήγματα» και ότι «δεν πολεμούν αυτή τη στιγμή».
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αναφορά στους 18 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτεςΌταν ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό «παιχνιδάκι», δεδομένου ότι 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος και επιχείρησε να συγκρίνει την κατάσταση με τους πολέμους στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.
«Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πώς θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Reporter: On Iran, 18 people have died. We have seen record-long deployments.— Clash Report (@clashreport) September 4, 2026
Trump: Why is it record-long? How long were we in Vietnam? pic.twitter.com/diCpzRLCDW
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