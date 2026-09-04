Νέο σκάνδαλο χρηματοδότησης κλονίζει το κόμμα του Φάρατζ: Παραιτήθηκαν δύο στελέχη του

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Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, απέρριψε τιςοι οποίες κλονίζουν το κόμμα τη στιγμή που προσπαθεί να ανακάμψει.Ο άλλοτε βουλευτής των Συντηρητικών έχει εμπλακεί εδώ και πολλούς μήνες σε διαμάχη για δωρεές ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβαν ο ίδιος και το κόμμα του.Η υπόθεση της χρηματοδότησης του Reform UK αναζωπυρώθηκε όταν χθες Πέμπτη το Channel 4 μετέδωσε ρεπορτάζ με τη χρήση κρυφής κάμερας όπουΣτη Βρετανία, μόνο οι Βρετανοί ψηφοφόροι επιτρέπεται να κάνουν δωρεές σε κόμματα.Ο συνεργάτης αυτός, ο, καθώς και ένα άλλο στέλεχος του κόμματος, ο, παραιτήθηκαν μετά τις αποκαλύψεις, εν αναμονή της εσωτερικής έρευνας στο Reform UK.Το κανάλι άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο παραιτηθέντες παραβίασαν τους εκλογικούς νόμους καθώς πλήρωσαν ξένη εταιρεία για να κάνει δημοσκοπήσεις, κάτι που ο Φάρατζ διαψεύδει.Παραδεχόμενος ότι αυτές οι «συζητήσεις καφενείου» δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ποτέ, ο Φάρατζ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του δεν παραβίασε κανέναν νόμο και δεν έλαβε χρήματα από ύποπτες πηγές. Χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φάρσα» που ενορχήστρωσαν σε βάρος του «ακροαριστεροί ακτιβιστές».Μέσα σε όλα αυτά, ο Φάρατζ βρήκε σήμερα έναν σύμμαχο, τον, πρόεδρο του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, με την ευκαιρία του συνεδρίου του Reform UK στο Μπέρμιγχαμ.Ο Μπαρντελά υποσχέθηκε ότι, στην περίπτωση που το κόμμα κερδίσει τις εκλογές του 2027, «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε» στη Βρετανία. Στο βήμα του συνεδρίου υπέγραψε μάλιστα «πρωτόκολλο συμφωνίας» με τον Φάρατζ.Γενικά, όμως,, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο κοινοβουλευτικής έρευνας επειδή δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2024. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις πηγές χρηματοδότησης του Reform UK.