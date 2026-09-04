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Νέο σκάνδαλο χρηματοδότησης κλονίζει το κόμμα του Φάρατζ: Παραιτήθηκαν δύο στελέχη του
Νέο σκάνδαλο χρηματοδότησης κλονίζει το κόμμα του Φάρατζ: Παραιτήθηκαν δύο στελέχη του
Ρεπορτάζ του Channel 4 με τη χρήση κρυφής κάμερας δείχνει στενό συνεργάτη του Φάρατζ να επιδιώκουν να λάβουν δωρεά ύψους 500.000 λιρών από Αμερικανό πολίτη, κάτι που απαγορεύτεται
Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, απέρριψε τις νέες κατηγορίες περί παρατυπιών στη χρηματοδότηση του κόμματος οι οποίες κλονίζουν το κόμμα τη στιγμή που προσπαθεί να ανακάμψει.
Ο άλλοτε βουλευτής των Συντηρητικών έχει εμπλακεί εδώ και πολλούς μήνες σε διαμάχη για δωρεές ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβαν ο ίδιος και το κόμμα του.
Η υπόθεση της χρηματοδότησης του Reform UK αναζωπυρώθηκε όταν χθες Πέμπτη το Channel 4 μετέδωσε ρεπορτάζ με τη χρήση κρυφής κάμερας όπου στενός συνεργάτης του Φάρατζ προτείνει να παρακάμψουν τον νόμο ώστε να λάβουν δωρεά ύψους 500.000 λιρών από Αμερικανό πολίτη.
Στη Βρετανία, μόνο οι Βρετανοί ψηφοφόροι επιτρέπεται να κάνουν δωρεές σε κόμματα.
Ο συνεργάτης αυτός, ο Νταν Τζουκς, καθώς και ένα άλλο στέλεχος του κόμματος, ο Τζέιμς Ορ, παραιτήθηκαν μετά τις αποκαλύψεις, εν αναμονή της εσωτερικής έρευνας στο Reform UK.
Το κανάλι άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο παραιτηθέντες παραβίασαν τους εκλογικούς νόμους καθώς πλήρωσαν ξένη εταιρεία για να κάνει δημοσκοπήσεις, κάτι που ο Φάρατζ διαψεύδει.
Παραδεχόμενος ότι αυτές οι «συζητήσεις καφενείου» δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ποτέ, ο Φάρατζ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του δεν παραβίασε κανέναν νόμο και δεν έλαβε χρήματα από ύποπτες πηγές. Χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φάρσα» που ενορχήστρωσαν σε βάρος του «ακροαριστεροί ακτιβιστές».
Μέσα σε όλα αυτά, ο Φάρατζ βρήκε σήμερα έναν σύμμαχο, τον Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, με την ευκαιρία του συνεδρίου του Reform UK στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Μπαρντελά υποσχέθηκε ότι, στην περίπτωση που το κόμμα κερδίσει τις εκλογές του 2027, «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε η Γαλλία να μην είναι πλέον η πόρτα εισόδου για τους παράνομους μετανάστες» στη Βρετανία. Στο βήμα του συνεδρίου υπέγραψε μάλιστα «πρωτόκολλο συμφωνίας» με τον Φάρατζ.
Γενικά, όμως, το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ηγέτη του Reform, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο κοινοβουλευτικής έρευνας επειδή δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2024. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις πηγές χρηματοδότησης του Reform UK.
Ο άλλοτε βουλευτής των Συντηρητικών έχει εμπλακεί εδώ και πολλούς μήνες σε διαμάχη για δωρεές ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών που έλαβαν ο ίδιος και το κόμμα του.
Η υπόθεση της χρηματοδότησης του Reform UK αναζωπυρώθηκε όταν χθες Πέμπτη το Channel 4 μετέδωσε ρεπορτάζ με τη χρήση κρυφής κάμερας όπου στενός συνεργάτης του Φάρατζ προτείνει να παρακάμψουν τον νόμο ώστε να λάβουν δωρεά ύψους 500.000 λιρών από Αμερικανό πολίτη.
Στη Βρετανία, μόνο οι Βρετανοί ψηφοφόροι επιτρέπεται να κάνουν δωρεές σε κόμματα.
Ο συνεργάτης αυτός, ο Νταν Τζουκς, καθώς και ένα άλλο στέλεχος του κόμματος, ο Τζέιμς Ορ, παραιτήθηκαν μετά τις αποκαλύψεις, εν αναμονή της εσωτερικής έρευνας στο Reform UK.
Το κανάλι άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο παραιτηθέντες παραβίασαν τους εκλογικούς νόμους καθώς πλήρωσαν ξένη εταιρεία για να κάνει δημοσκοπήσεις, κάτι που ο Φάρατζ διαψεύδει.
Παραδεχόμενος ότι αυτές οι «συζητήσεις καφενείου» δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ποτέ, ο Φάρατζ διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του δεν παραβίασε κανέναν νόμο και δεν έλαβε χρήματα από ύποπτες πηγές. Χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φάρσα» που ενορχήστρωσαν σε βάρος του «ακροαριστεροί ακτιβιστές».
Μέσα σε όλα αυτά, ο Φάρατζ βρήκε σήμερα έναν σύμμαχο, τον Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, με την ευκαιρία του συνεδρίου του Reform UK στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Μπαρντελά υποσχέθηκε ότι, στην περίπτωση που το κόμμα κερδίσει τις εκλογές του 2027, «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του ώστε η Γαλλία να μην είναι πλέον η πόρτα εισόδου για τους παράνομους μετανάστες» στη Βρετανία. Στο βήμα του συνεδρίου υπέγραψε μάλιστα «πρωτόκολλο συμφωνίας» με τον Φάρατζ.
Γενικά, όμως, το καλοκαίρι ήταν δύσκολο για τον ηγέτη του Reform, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο κοινοβουλευτικής έρευνας επειδή δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων, τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, λίγο πριν εκλεγεί βουλευτής το 2024. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις πηγές χρηματοδότησης του Reform UK.
Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι Εργατικοί, μετά και την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, ξεπέρασαν σε ποσοστά το Reform UK. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν πριν από το 2029, ωστόσο δύο τους τρεις Βρετανούς θεωρούν ότι ο Φάρατζ δεν είναι έτοιμος να αναλάβει πρωθυπουργικά καθήκοντα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου Ipsos.
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