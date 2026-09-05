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Η Μπέτις «λύγισε» με 1-0 τη Ρεάλ του Μουρίνιο και υπέγραψε μεγάλο θρίαμβο στη LaLiga, δείτε το γκολ
Η Μπέτις «λύγισε» με 1-0 τη Ρεάλ του Μουρίνιο και υπέγραψε μεγάλο θρίαμβο στη LaLiga, δείτε το γκολ
Ο Τρόι Πάροτ σκόραρε στο 81’ και ο Βάγιες απέκρουσε πέναλτι του Μπαπέ στις καθυστερήσεις
Η Μπέτις επιβεβαιώνει και φέτος πως είναι μία απ' τις καλύτερες ομάδες της LaLiga και τούτη τη φορά το «φώναξε» με ένα θρίαμβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο, την οποία νίκησε με 1-0 στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.
Στο "Estadio de La Cartuja", οι Σεβιγιάνοι κράτησαν για 80 λεπτά μακριά απ' την εστία τους τις επιθέσεις των Μαδριλένων που έρχονταν κατά... κύματα (η Ρεάλ είχε 3,16 xGoals, αλλά... μηδέν τέρματα) και στο 81' «χτύπησαν» με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό τέρμα του αγώνα, χαρίζοντας στην Μπέτις ένα τεράστιας αξίας τρίποντο.
Η «βασίλισσα» πάντως είχε την ευκαιρία να... σώσει έστω τον ένα βαθμό στις καθυστερήσεις, όμως ο Βάγιες είπε «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ και κράτησαν τη νίκη για τους γηπεδούχους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81' Πάροτ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 05/09
Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 05/09
Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια 05/09
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 06/09
Αλαβές-Οσασούνα 06/09
Μάλαγα-Λεβάντε 06/09
Στο "Estadio de La Cartuja", οι Σεβιγιάνοι κράτησαν για 80 λεπτά μακριά απ' την εστία τους τις επιθέσεις των Μαδριλένων που έρχονταν κατά... κύματα (η Ρεάλ είχε 3,16 xGoals, αλλά... μηδέν τέρματα) και στο 81' «χτύπησαν» με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό τέρμα του αγώνα, χαρίζοντας στην Μπέτις ένα τεράστιας αξίας τρίποντο.
Η «βασίλισσα» πάντως είχε την ευκαιρία να... σώσει έστω τον ένα βαθμό στις καθυστερήσεις, όμως ο Βάγιες είπε «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ και κράτησαν τη νίκη για τους γηπεδούχους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (81' Πάροτ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 05/09
Ράγιο Βαγεκάνο-Σανταντέρ 05/09
Βιγιαρεάλ-Λα Κορούνια 05/09
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 06/09
Αλαβές-Οσασούνα 06/09
Μάλαγα-Λεβάντε 06/09
Εσπανιόλ-Σεβίλλη 06/09
Χετάφε-Θέλτα 07/09
Ελτσε-Σοσιεδάδ 07/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -4αγ.
Μπέτις 9 -4αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Σεβίλλη 6
Λα Κορούνια 5
Σανταντέρ 4
Λεβάντε 4
Σοσιεδάδ 4
Εσπανιόλ 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2
Θέλτα 2
Βαλένθια 1
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Έλτσε 1
Μάλαγα 1
Χετάφε-Θέλτα 07/09
Ελτσε-Σοσιεδάδ 07/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 3 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 9
Ρεάλ Μαδρίτης 9 -4αγ.
Μπέτις 9 -4αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αλαβές 7
Οσασούνα 7
Σεβίλλη 6
Λα Κορούνια 5
Σανταντέρ 4
Λεβάντε 4
Σοσιεδάδ 4
Εσπανιόλ 3
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2
Θέλτα 2
Βαλένθια 1
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Έλτσε 1
Μάλαγα 1
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