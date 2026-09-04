Κακοδικία στην πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, δεν κατάφεραν να αποφασίσουν οι ένορκοι: Θα γίνει νέα δίκη ή θα αποσυρθούν οι κατηγορίες

Οι ένορκοι, έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, έφτασαν σε αδιέξοδο - Τι σημαίνει η απόφαση του δικαστή, τα πιθανά σενάρια από εδώ και τώρα

άκυρη τη δίκη στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της πρώην νοσοκόμας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της.



Οι ένορκοι, έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, έφτασαν σε αδιέξοδο και δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία. Κατά πληροφορίες ήταν



κακοδικία (mistrial), αλλά έδωσε περιθώριο μίας ώρας για να κατατεθεί έφεση.



Τι σημαίνει όμως κακοδικία; Η εισαγγελία μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αγωγή και να ξεκινήσει ξανά τη δίκη με νέο σώμα ενόρκων είτε να διαπραγματευτεί με την κατηγορούμενη μια συμφωνία παραδοχής ενοχής. Εναλλακτικά, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να αποσύρουν εντελώς τις κατηγορίες.



Σε σοβαρές υποθέσεις κακουργημάτων όπως αυτή, σχεδόν πάντα οι εισαγγελείς ζητούν επανάληψη της δίκης. Εάν το πράξουν, η διαδικασία επιλογής ενόρκων θα πραγματοποιηθεί εκ νέου και θα προγραμματιστεί νέα δίκη.







Η 36χρονη Κλάνσι κατηγορείται για τρεις δολοφονίες εκ προμελέτης για τους θανάτους των παιδιών της: της Κόρα, 5 ετών, του Ντόουσον, 3 ετών, και του μόλις 8 μηνών Κάλαν.



Οι ένορκοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως φόνο δευτέρου βαθμού (χωρίς προμελέτη) και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.



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Η Κλάνσι δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα παιδιά της στο υπόγειο της κατοικίας τους τον Ιανουάριο του 2023. Κατόπιν αυτοτραυματίστηκε με ένα μαχαίρι και πήδηξε από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της, απόπειρα που την άφησε παράλυτη.



Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς έπασχε από ψύχωση κατά τη στιγμή των φόνων και της απόπειρας αυτοκτονίας της.



Ο Κέβιν Ρέντινγκτον, σε όλη τη διάρκεια της δίκης, επιχείρησε να πείσει τους ενόρκους ότι δεν πρέπει να κριθεί ένοχη λόγω απουσίας ποινικής ευθύνης ή για λόγους παραφροσύνης, υποστηρίζοντας πως ήταν στοργική μητέρα, η οποία είχε ένα ψυχωτικό επεισόδιο όταν σκότωσε τα παιδιά της.



Δικαστής στη Μασαχουσέτης προτίθεται να κηρύξειτη δίκη στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της πρώην νοσοκόμας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της.Οι ένορκοι, έπειτα από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων, έφτασαν σε αδιέξοδο και δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ετυμηγορία. Κατά πληροφορίες ήταν μόλις ένας ένορκος που διαφωνούσε με τους υπόλοιπους 11 και «έσπαγε» την ομοφωνία.Ο δικαστής έκανε λόγο για(mistrial), αλλά έδωσε περιθώριο μίας ώρας για να κατατεθεί έφεση.Τι σημαίνει όμως κακοδικία; Η εισαγγελία μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αγωγή καιείτε να διαπραγματευτεί με την κατηγορούμενη μια. Εναλλακτικά, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να αποσύρουν εντελώς τις κατηγορίες.Σε σοβαρές υποθέσεις κακουργημάτων όπως αυτή, σχεδόν πάντα οι εισαγγελείς ζητούν επανάληψη της δίκης. Εάν το πράξουν, η διαδικασία επιλογής ενόρκων θα πραγματοποιηθεί εκ νέου και θα προγραμματιστεί νέα δίκη.Μέχρι την έναρξη της νέας δίκης, η Κλάνσι θα παραμείνει στο ψυχιατρικό ίδρυμα όπου βρίσκεται ήδη, αναφέρει το BBC. Πάντως, οι συνήγοροι υπεράσπισής της Κλάνσι θα μπορούσαν να ζητήσουν επανεξέταση της κατάστασης της.Η 36χρονη Κλάνσι κατηγορείται για τρεις δολοφονίες εκ προμελέτης για τους θανάτους των παιδιών της: της, 5 ετών, του, 3 ετών, και του μόλις 8 μηνώνΟι ένορκοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να εξετάσουν ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως φόνο δευτέρου βαθμού (χωρίς προμελέτη) και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.Η ποινή θα ήταν σχεδόν σίγουρα τα ισόβια χωρίς πιθανότητα αποφυλάκισης για τη βαρύτερη κατηγορία ή με δυνατότητα αποφυλάκισης έπειτα από δεκαετίες αν η ετυμηγορία έκλεινε προς τις ελαφρότερες κατηγορίες. Πιθανός ήταν και ο ισόβιος εγκλεισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα.Η Κλάνσιστο υπόγειο της κατοικίας τους τον Ιανουάριο του 2023. Κατόπιν αυτοτραυματίστηκε με ένα μαχαίρι και πήδηξε από το παράθυρο του δευτέρου ορόφου επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή της, απόπειρα που την άφησε παράλυτη.Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς έπασχε από ψύχωση κατά τη στιγμή των φόνων και της απόπειρας αυτοκτονίας της.Ο Κέβιν Ρέντινγκτον, σε όλη τη διάρκεια της δίκης, επιχείρησε να πείσει τους ενόρκους ότι δεν πρέπει να κριθεί ένοχη λόγω απουσίας ποινικής ευθύνης ή για λόγους παραφροσύνης, υποστηρίζοντας πως ήταν στοργική μητέρα, η οποία είχε ένα ψυχωτικό επεισόδιο όταν σκότωσε τα παιδιά της.

Συγγενείς της κατηγορούμενης, ανάμεσά τους και ο πρώην σύζυγός της, κατέθεσαν λεπτομερώς πώς η Κλάνσι έδινε μάχη για την ψυχική υγεία της μετά τη γέννα του τρίτου παιδιού της, έχοντας επανειλημμένα ζητήσει αγωγή από παρόχους υγείας, που της είχαν γράψει σειρά φαρμάκων.



Από την πλευρά τους οι εισαγγελείς δεν αμφισβήτησαν ότι η Κλάνσι, πρώην νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι ήταν σε θέση να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της δολοφονίας των παιδιών της και ότι επέλεξε σκόπιμα να το κάνει ούτως ή άλλως.



Παρουσίασαν την κατάθεση ψυχολόγου, ο οποίος, αφού εξέτασε την Κλάνσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε σχεδιάσει να αυτοκτονήσει και επέλεξε να σκοτώσει τα παιδιά της, διότι ήταν «πεπεισμένη πως θα υπέφεραν χωρίς εκείνη».