Χάκερ έκλεψαν δεδομένα από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου και ζήτησαν 2 εκατ. ευρώ σε λύτρα

Ομάδα χάκερ δημοσίευσε στο darknet, απαιτώντας λύτρα που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι σήμερα, Παρασκευή, μετέδωσε ο περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός RBB.Περίπου 1,4 εκατομμύρια δεδομένα έγιναν διαθέσιμα για λήψη, σε πολλές παρτίδες, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή των απαιτούμενων λύτρων, ανέφερε το RBB. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκβιαστές απαιτούσαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.«Καλή διασκέδαση, κυνηγοί δεδομένων», έγραφαν οι χάκερ την ώρα που πολλά προσωπικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά εργασίας, προσφορές ή αξιολογήσεις εργαζομένων, ήταν πλέον ορατά.Στα τέλη Αυγούστου, ο συντηρητικός δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ ανακοίνωσε πως η πόλη του είχε βρεθείκαι είχε διαβεβαιώσει πως «δεν θα υπέκυπτε» σε αυτόν.Εξαιτίας αυτής της κυβερνοεπίθεσης που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου, δημοτικές υπηρεσίες, ιδίως εκείνες που ασχολούνται με τη στέγαση και το περιβάλλον,: όλες οι αιτήσεις και οι πληρωμές για επιδόματα στέγασης ήταν αδύνατο να ολοκληρωθούν για αρκετές ημέρες.Γερμανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι επρόκειτο για την ομάδα χάκερ Rhysida που είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου το φθινόπωρο του 2023 και είχε απαιτήσει λύτρα 20 bitcoin (πάνω από 760.000 ευρώ εκείνη την εποχή).Η βιβλιοθήκη αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα και η Rhysida δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία που περιείχαν τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών, συνδρομητών και προσωπικού στο dark web.Η παραβίαση δεδομένων από τη δημοτική αρχή του Βερολίνου συνέβη έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την επίθεση.