Σοκ για την Παρί: Η Μονακό έκανε ανατροπή στο Παρίσι και πάτησε κορυφή στη Ligue 1
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Ligue 1 Μονακό Παρί Σεν Ζερμέν

Σοκ για την Παρί: Η Μονακό έκανε ανατροπή στο Παρίσι και πάτησε κορυφή στη Ligue 1

Oι Παριζιάνοι προηγήθηκαν με Μαρκίνιος, αλλά η Μονακό γύρισε το ματς με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Σοκ για την Παρί: Η Μονακό έκανε ανατροπή στο Παρίσι και πάτησε κορυφή στη Ligue 1
Όσο... καλά ξεκίνησε η βραδιά για την Παρί Σεν Ζερμέν με το εορταστικό κλίμα στο "Park de Princes" για την ανανέωση του Λουίς Ενρίκε κι άλλων 5 βασικών παικτών και το γκολ του Μαρκίνιος στο 31', άλλο τόσο... εφιαλτικά κατέληξε για τους Παριζιάνους, καθώς η Μονακό με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη μεγάλη ανατροπή κι έφυγε με το διπλό απ' το Παρίσι, κάνοντας το «3Χ3» στην εφετινή Ligue 1.

Οι Παριζιάνοι έμειναν χωρίς νίκη για τρίτο ματς (έχουν μόλις δύο ισοπαλίες) και δείχνουν να... παραπαίουν αγωνιστικά στις πρώτες εβδομάδες του πρωταθλήματος, εξακολουθώντας να βγάζουν πολύ προβληματική εικόνα. Τα γκολ των Ναζίνιο (58') και Ιντούμπο (72') «υπέγραψαν» τη μεγάλη ανατροπή της Μονακό που απολαμβάνει για την ώρα τη μοναξιά της... κορυφής στο βαθμολογικό πίνακα.

Νωρίτερα, η Λιόν επιβεβαίωσε την πολύ καλή εκκίνησή της στην εφετινή Ligue 1 κι απέναντι στην Οσέρ την οποία δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 3-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, πιάνοντας τη Λιλ στους 7 βαθμούς.

Οι «λιονέ» ξεκίνησαν εντυπωσιακά το ματς με τα δύο γκολ των Μπασέ και Ατεκάμ, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 42' με τον Αρσέ. Στο δεύτερη ημίχρονο, ωστόσο, η Λιόν βρήκε και τρίτο τέρμα με τον Νουαμά και «καθάρισε» το τρίποντο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της γαλλικής Ligue 1 έχουν ως εξής:

Τουλούζ-Λίλ 0-1 (73' Ουέντα)
Λιόν-Οσέρ 3-1 (28' Μπασέ, 31' Ατεκάμ, 53' Νουαμά - 42' Αρσέ)
Παρί ΣΖ-Μονακό 1-2 (31' Μαρκίνιος - 58' Ναζίνιο, 72' Ιντούμπο)
Κλείσιμο
Λανς-Λοριάν 05/09
Χάβρη-Μπρεστ 05/09
Νις-Λε Μαν 05/09
Τρουά-Στρασμπούρ 06/09
Ανζέρ-Ρεν 06/09
Μαρσέιγ-Παρί FC 06/09

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μονακό 9 -3αγ.
Λιόν 7 -3αγ.
Λιλ 7 -3αγ.
Παρί FC 4
Ρεν 4
Μαρσέιγ 3
Στρασμπούρ 3
Λανς 3
Ανζέ 3
Τουλούζ 3 -3αγ.
Παρί Σεν Ζερμέν 2 -3αγ.
Τρουά 2
Λοριάν 2
Μπρεστ 1
Λε Μαν 1
Χάβρη 1
Νις 1
Οσέρ 0 -3αγ.

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