Οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τουρκική τράπεζα επειδή μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτ Μπέσεντ ΗΠΑ Τουρκία Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

Οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τουρκική τράπεζα επειδή μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Επανάστασης

Η Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό» των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών

Οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τουρκική τράπεζα επειδή μετέφερε εκατομμύρια δολάρια στους Φρουρούς της Επανάστασης
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Η αμερικανική κυβέρνηση έβαλε σήμερα στη «μαύρη λίστα» μια τουρκική τράπεζα, την Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια προς όφελος των ιρανικών αρχών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει στις αρχές της εβδομάδας ότι σκόπευε να επιβάλει κυρώσεις σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να εντείνει τις πιέσεις στην Τεχεράνη.

«Η Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) και οι θυγατρικές της διευκόλυναν συναλλαγές αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό» των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, η τράπεζα διευκόλυνε τη μεταφορά ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Κατ’ εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Μπέσεντ έχει αναλάβει να ηγηθεί του οικονομικού σκέλους της αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, που η στρατιωτική ισχύς δεν έχει καταφέρει να το λυγίσει μέχρι τώρα. Στις αρχές της εβδομάδας, σε δηλώσεις του στη σύνοδο της G20 που φιλοξενήθηκε στις ΗΠΑ, ο Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι δύο τράπεζες είχαν μπει στο στόχαστρο του υπουργείου, χωρίς να τις κατονομάσει. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσιγκτον απέκλεισε από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα το παράρτημα της κρατικής αιγυπτιακής τράπεζας Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν.

Με τις κυρώσεις αυτές απαγορεύεται στις αμερικανικές εταιρείες και τους πολίτες να συνεργάζονται με τις εταιρείες που μπαίνουν στο στόχαστρο του υπουργείου.
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