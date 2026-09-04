Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»
ΚΟΣΜΟΣ
κινούμενα σχέδια Κογιότ

Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»

Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότι είναι πολύ σπάνιο για τα κογιότ να αρπάξουν τα πουλιά

Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Από το 1949 ένα πεινασμένο κογιότ τρέχει στις ερήμους των κινούμενων σχεδίων για να αρπάξει και να φάει ένα road runner, αλλά κάθε φορά το βλέπει να εξαφανίζεται μπροστά του με ένα «μπιπ μπιπ».

Αν στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων ακόμη τρέχει, στην πραγματική ζωή το κογιότ κέρδισε.

Η απόδειξη από τον φωτογράφο Αλεξάντερ ντε Μπάρος που φωτογράφισε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε καταφύγιο της φύσης έξω από το Λος Άντζελες ένα κογιότ που είχε στο στόμα του ένα πουλί.

Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα road runner.



Ο φωτογράφος λέει ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια στα οποία καταγράφει την φύση που βλέπει κάτι τέτοιο.

Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότι είναι πολύ σπάνιο για τα κογιότ να αρπάξουν τα πουλιά που δεν τρέχουν μόνο με περίπου 35 χιλιόμετρα την ώρα (σχεδόν όσο και ένας καλός κατοστάρης) αλλά πετούν και κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων. Δεν αποκλείεται κιόλας το πουλί να ήταν τραυματισμένο ή αδύναμο και το κογιότ απλά να το άρπαξε.

Κλείσιμο
Αυτά όμως δεν έχουν σημασία: κανένας δεν θα στερήσει από το κογιότ τη δόξα.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης