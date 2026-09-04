Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»

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Από το 1949 ένα πεινασμένοτρέχει στις ερήμους των κινούμενων σχεδίων για να αρπάξει και να φάει ένα, αλλά κάθε φορά το βλέπει να εξαφανίζεται μπροστά του με ένα «μπιπ μπιπ».Αν στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων ακόμη τρέχει, στην πραγματική ζωή το κογιότ κέρδισε.Η απόδειξη από τον φωτογράφο Αλεξάντερ ντε Μπάρος που φωτογράφισε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε καταφύγιο της φύσης έξω από το Λος Άντζελες ένα κογιότ που είχε στο στόμα του ένα πουλί.Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα road runner.Ο φωτογράφος λέει ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια στα οποία καταγράφει την φύση που βλέπει κάτι τέτοιο.Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότιπου δεν τρέχουν μόνο με περίπου 35 χιλιόμετρα την ώρα (σχεδόν όσο και ένας καλός κατοστάρης) αλλά πετούν και κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων. Δεν αποκλείεται κιόλας το πουλί να ήταν τραυματισμένο ή αδύναμο και το κογιότ απλά να το άρπαξε.Αυτά όμως δεν έχουν σημασία: κανένας δεν θα στερήσει από το κογιότ τη δόξα.