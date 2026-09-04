Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»
Η ζωή τελικά δεν αντιγράφει τα κινούμενα σχέδια: Κογιότ άρπαξε και έφαγε «road runner»
Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότι είναι πολύ σπάνιο για τα κογιότ να αρπάξουν τα πουλιά
Από το 1949 ένα πεινασμένο κογιότ τρέχει στις ερήμους των κινούμενων σχεδίων για να αρπάξει και να φάει ένα road runner, αλλά κάθε φορά το βλέπει να εξαφανίζεται μπροστά του με ένα «μπιπ μπιπ».
Αν στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων ακόμη τρέχει, στην πραγματική ζωή το κογιότ κέρδισε.
Η απόδειξη από τον φωτογράφο Αλεξάντερ ντε Μπάρος που φωτογράφισε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε καταφύγιο της φύσης έξω από το Λος Άντζελες ένα κογιότ που είχε στο στόμα του ένα πουλί.
Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα road runner.
Ο φωτογράφος λέει ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια στα οποία καταγράφει την φύση που βλέπει κάτι τέτοιο.
Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότι είναι πολύ σπάνιο για τα κογιότ να αρπάξουν τα πουλιά που δεν τρέχουν μόνο με περίπου 35 χιλιόμετρα την ώρα (σχεδόν όσο και ένας καλός κατοστάρης) αλλά πετούν και κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων. Δεν αποκλείεται κιόλας το πουλί να ήταν τραυματισμένο ή αδύναμο και το κογιότ απλά να το άρπαξε.
Αυτά όμως δεν έχουν σημασία: κανένας δεν θα στερήσει από το κογιότ τη δόξα.
Αν στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων ακόμη τρέχει, στην πραγματική ζωή το κογιότ κέρδισε.
Η απόδειξη από τον φωτογράφο Αλεξάντερ ντε Μπάρος που φωτογράφισε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε καταφύγιο της φύσης έξω από το Λος Άντζελες ένα κογιότ που είχε στο στόμα του ένα πουλί.
Αποδείχτηκε ότι ήταν ένα road runner.
Ο φωτογράφος λέει ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια στα οποία καταγράφει την φύση που βλέπει κάτι τέτοιο.
Οι ειδικοί λένε στους New York Times ότι είναι πολύ σπάνιο για τα κογιότ να αρπάξουν τα πουλιά που δεν τρέχουν μόνο με περίπου 35 χιλιόμετρα την ώρα (σχεδόν όσο και ένας καλός κατοστάρης) αλλά πετούν και κρύβονται στα κλαδιά των δέντρων. Δεν αποκλείεται κιόλας το πουλί να ήταν τραυματισμένο ή αδύναμο και το κογιότ απλά να το άρπαξε.
Αυτά όμως δεν έχουν σημασία: κανένας δεν θα στερήσει από το κογιότ τη δόξα.
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