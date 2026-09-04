Γεωργία Ξανθοπούλου: Η επιστολή μίας γυναίκας με λευχαιμία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»

«Βλέπω καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, αξιοπρέπεια για τον ασθενή και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν θεραπείες που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να προσφερθούν» τόνισε η Γεωργία Ξανθοπούλου στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου»