Γεωργία Ξανθοπούλου: Η επιστολή μίας γυναίκας με λευχαιμία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»
Γεωργία Ξανθοπούλου: Η επιστολή μίας γυναίκας με λευχαιμία προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»
«Βλέπω καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, αξιοπρέπεια για τον ασθενή και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν θεραπείες που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να προσφερθούν» τόνισε η Γεωργία Ξανθοπούλου στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου»
Με δάκρυα στα μάτια η Γεωργία Ξανθοπούλου, η οποία έπασχε από λευχαιμία, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε το 2019, όταν δεν έβρισκε ούτε μία καρέκλα να καθίσει στο αιματολογικό κτήριο Στοργή του νοσοκομείου «Παπανικολάου», και αποφάσισε να στείλει ένα γράμμα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ελπίδα να κάνει κάτι.
Σήμερα, επτά χρόνια χρόνια αργότερα, έχοντας θεραπευτεί, μίλησε στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου», τα οποία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούν πλέον.
«Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η "Στοργή" έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποί της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου. Όταν όμως ζεις για χρόνια μέσα σ' έναν χώρο, γνωρίζεις και τις πληγές του. Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου περιγράφοντας τις συνθήκες που την οδήγησαν να στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή.
«Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα να καθίσω. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον πρωθυπουργό. Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Δεν ήξερα αν θα έφτανε καν στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσω. Για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που πάλευαν καθημερινά στο πλευρό μας. Έστειλα εκείνο το γράμμα με μια μόνο ελπίδα να ακουστούμε. Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά. Και μου υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε» είπε συγκινημένη.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι ένα έργο σαν αυτό δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα γράμμα. Χρειάστηκαν αποφάσεις, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, επιμονή, δουλειά και πάνω απ' όλα η βούληση πολλών ανθρώπων. Η ευγνωμοσύνη μου απευθύνεται σε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα», ανέφερε.
Η κ. Ξανθοπούλου υπογράμμισε πως «κοιτάζοντας αυτό το κτίριο, βλέπω κάτι πολύ μεγαλύτερο από τοίχους και δωμάτια. Βλέπω καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, αξιοπρέπεια για τον ασθενή και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν θεραπείες που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να προσφερθούν. Πάνω απ' όλα όμως, βλέπω ζωή.
Αν υπάρχει κάτι που έμαθα μέσα από τη δική μου διαδρομή, είναι ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Δυστυχώς πολλές φορές το καταλαβαίνουμε μόνο όταν κινδυνεύουμε να τη χάσουμε. Γι' αυτό ένα έργο για την υγεία δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο. Είναι μια επένδυση στην ίδια την ανθρώπινη ζωή».
«Κάποτε έγραψα στον Πρωθυπουργό μέσα από το αυτοκίνητό μου, επειδή δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα για να καθίσω. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας στα εγκαίνια ενός ολόκληρου, καινούριου κτιρίου. Νιώθω ότι με εκείνο το γράμμα έβαλα κι εγώ ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το μεγάλο έργο.
Ένα πετραδάκι μπορεί να μοιάζει ασήμαντο όταν το κρατάς μόνος σου στο χέρι, όταν όμως ενωθεί με τα πετραδάκια πολλών ανθρώπων, μπορεί να γίνει θεμέλιο. Και πάνω απ' όλα, σε αυτό το θεμέλιο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κτίριο, μπορεί να χτιστεί ελπίδα.
Σήμερα, επτά χρόνια χρόνια αργότερα, έχοντας θεραπευτεί, μίλησε στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Παπανικολάου», τα οποία πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούν πλέον.
«Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η "Στοργή" έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποί της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου. Όταν όμως ζεις για χρόνια μέσα σ' έναν χώρο, γνωρίζεις και τις πληγές του. Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η κ. Ξανθοπούλου περιγράφοντας τις συνθήκες που την οδήγησαν να στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή.
«Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα να καθίσω. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον πρωθυπουργό. Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Δεν ήξερα αν θα έφτανε καν στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσω. Για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που πάλευαν καθημερινά στο πλευρό μας. Έστειλα εκείνο το γράμμα με μια μόνο ελπίδα να ακουστούμε. Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά. Και μου υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε» είπε συγκινημένη.
«Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε»«Σήμερα το μυαλό μου γυρίζει πίσω σε εκείνη τη γεμάτη αίθουσα αναμονής και στην αδύναμη και φοβισμένη ασθενή που βρίσκεται εδώ ζωντανή ανάμεσά σας για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι ένα έργο σαν αυτό δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα γράμμα. Χρειάστηκαν αποφάσεις, σχεδιασμός, χρηματοδότηση, επιμονή, δουλειά και πάνω απ' όλα η βούληση πολλών ανθρώπων. Η ευγνωμοσύνη μου απευθύνεται σε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα», ανέφερε.
Η κ. Ξανθοπούλου υπογράμμισε πως «κοιτάζοντας αυτό το κτίριο, βλέπω κάτι πολύ μεγαλύτερο από τοίχους και δωμάτια. Βλέπω καλύτερες συνθήκες νοσηλείας, αξιοπρέπεια για τον ασθενή και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν θεραπείες που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να προσφερθούν. Πάνω απ' όλα όμως, βλέπω ζωή.
Αν υπάρχει κάτι που έμαθα μέσα από τη δική μου διαδρομή, είναι ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε. Δυστυχώς πολλές φορές το καταλαβαίνουμε μόνο όταν κινδυνεύουμε να τη χάσουμε. Γι' αυτό ένα έργο για την υγεία δεν είναι απλώς ένα ακόμη έργο. Είναι μια επένδυση στην ίδια την ανθρώπινη ζωή».
«Κάποτε έγραψα στον Πρωθυπουργό μέσα από το αυτοκίνητό μου, επειδή δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα για να καθίσω. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας στα εγκαίνια ενός ολόκληρου, καινούριου κτιρίου. Νιώθω ότι με εκείνο το γράμμα έβαλα κι εγώ ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό το μεγάλο έργο.
Ένα πετραδάκι μπορεί να μοιάζει ασήμαντο όταν το κρατάς μόνος σου στο χέρι, όταν όμως ενωθεί με τα πετραδάκια πολλών ανθρώπων, μπορεί να γίνει θεμέλιο. Και πάνω απ' όλα, σε αυτό το θεμέλιο μπορεί να χτιστεί κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα κτίριο, μπορεί να χτιστεί ελπίδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, που τότε ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν ώστε αυτός ο τόπος να γίνει χώρος φροντίδας, θεραπείας και ελπίδας για χιλιάδες ανθρώπους.
Εκ μέρους της ασθενούς που ήμουν τότε, της γυναίκας που είμαι σήμερα, εκ μέρους όλων των ασθενών και όλων εκείνων που αύριο θα περάσουν αυτή την πόρτα για να δώσουν τη δική τους μάχη, σας ευχαριστώ από καρδιάς».
«Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα. Οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλορίζικο λοιπόν αυτό το κέντρο. χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση, το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή. Ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δική του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο υπουργός Υγείας από την πλευρά του είπε ότι σήμερα παραδίδεται ένα έργο το οποίο «οραματίστηκε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της, το πραγματικά πολύ άξιο Αιματολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπανικολάου και έλαβε την απόφαση ο κύριος πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο» και πρόσθεσε ότι «Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπανικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσουμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς».
Εκ μέρους της ασθενούς που ήμουν τότε, της γυναίκας που είμαι σήμερα, εκ μέρους όλων των ασθενών και όλων εκείνων που αύριο θα περάσουν αυτή την πόρτα για να δώσουν τη δική τους μάχη, σας ευχαριστώ από καρδιάς».
«Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια»Ως το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης τη νέα αιματολογική κλινική. «Αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο. Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών», είπε ο πρωθυπουργός και συνεχάρη και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας που κατάφερε και τήρησε τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτήριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου.
«Νομίζω ότι το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα. Οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Αυτή η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Καλορίζικο λοιπόν αυτό το κέντρο. χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση, το κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα νομίζω μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή. Ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δική του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο υπουργός Υγείας από την πλευρά του είπε ότι σήμερα παραδίδεται ένα έργο το οποίο «οραματίστηκε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε την θεραπεία της, το πραγματικά πολύ άξιο Αιματολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπανικολάου και έλαβε την απόφαση ο κύριος πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο» και πρόσθεσε ότι «Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπάρχει στα Βαλκάνια. Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το νοσοκομείο Παπανικολάου, με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορέσουμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς».
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